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    Коронавірусна мапа Києва: Троєщина «догнала» Печерськ за кількістю хворих

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    Захворюваність на коронавірус у Києві станом на 23 червня - Коронавірусна мапа Києва: Троєщина «догнала» Печерськ за кількістю хворих
    Захворюваність на коронавірус у Києві станом на 23 червня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

    У Києві за добу від коронавірусу померли три людини, всього коронавірус забрав життя 101 мешканця столиці.

    Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 61людину… На сьогодні в столиці вже 4429 випадків захворювання на Covid-19», - повідомив він. 

    Одужали за минулу добу 24 людини. Усього коронавірус подолали 1415 мешканців столиці.

    Серед тих, що захворіли:

    • 29 жінок віком від 22 до 79 років,
    • 2 дівчинки – 2 і 10 років,
    • 28 чоловіків віком від 24 до 88 років,
    • двоє хлопчиків, яким 2 та 15 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському районах – по 8 випадків. Не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть своє здоров’я, бережіть себе», - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      38074
    • Хворіють
      20083
    • Одужали
      16956
    • Померли
      1035

    Раніше МОЗ повідомив, що станом на ранок 23 червня, у Києві підтверджено 4429 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 61 особу.

    Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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