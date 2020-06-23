Коронавірусна мапа Києва: Троєщина «догнала» Печерськ за кількістю хворих
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі
У Києві за добу від коронавірусу померли три людини, всього коронавірус забрав життя 101 мешканця столиці.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 61людину… На сьогодні в столиці вже 4429 випадків захворювання на Covid-19», - повідомив він.
Одужали за минулу добу 24 людини. Усього коронавірус подолали 1415 мешканців столиці.
Серед тих, що захворіли:
- 29 жінок віком від 22 до 79 років,
- 2 дівчинки – 2 і 10 років,
- 28 чоловіків віком від 24 до 88 років,
- двоє хлопчиків, яким 2 та 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському районах – по 8 випадків. Не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть своє здоров’я, бережіть себе», - наголосив Кличко.
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Всього38074
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Померли1035
Раніше МОЗ повідомив, що станом на ранок 23 червня, у Києві підтверджено 4429 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 61 особу.