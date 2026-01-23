Головна Країна Суспільство
Філарету – 97. Митрополит Епіфаній привітав патріарха, визнавши його непересічні заслуги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сьогодні, 23 січня, день народження відзначає патріарх Філарет
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Епіфаній: Висловлюю сердечні й теплі вітання з нагоди такої поважної дати

Сьогодні, 23 січня, своє 97-річчя відзначає патріарх Філарет. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав його з днем народженням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис митрополита у Facebook.

«23 січня свій 97-й день народження відзначає знакова для України, Української церкви постать – патріарх Філарет. Висловлюю сердечні й теплі вітання з нагоди такої поважної дати. Ваша святосте! Ми глибоко поважаємо добрі плоди вашої праці, у роки радянських утисків спрямованої на захист служіння церкви, а в роки відновлення незалежної України – на духовне відродження народу і на утвердження автокефалії», – йдеться у повідомленні.

Філарету – 97. Митрополит Епіфаній привітав патріарха, визнавши його непересічні заслуги фото 1

Епіфаній подякував Філарету за його внесок у єднання українського православ’я та отримання від Вселенського патріархату Томоса про автокефалію. «Це справді зміцнило духовний фундамент незалежності та суверенітету України, зруйнувало стіну штучної зовнішньої ізоляції нашої Помісної церкви від спілкування зі світовим православ’ям», – зазначив він.

«Щиро поділяючи ваше свідчення, що любов є і має бути основою церковного життя, про що ви казали під час нашої зустрічі та спільної молитви за перемогу України, в дусі цієї любові в день вашого народження зичимо вам зміцнення духовних і тілесних сил, невичерпної милості Божої, всіх благ від Пастиреначальника Господа Ісуса Христа!», – підсумував митрополит.

Нагадаємо, у 2024 році українці, зокрема й священнослужителі, у соцмережах активно обговорювали вітання митрополита Епіфанія з 95-літтям патріарха Філарета. Хоч Епіфаній віддав шану здобуткам Філарета та висловив сподівання на подальшу співпрацю, все ж у святковий день дорікнув літньому ієрарху тим, що той обрав «інший шлях», який не прийняли й не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство.

Зауважимо, у п'ятницю, 23 січня, день народження відзначає патріарх Філарет. Йому виповнилося 97 років.

Теги: Епіфаній Філарет день народження

