Кремль планує створити «сибірське» ОРДЛО

Введення іноземних військ навряд чи посилить у Казахстані проросійські настрої

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Символическим вводом войск в стремительно слабеющий на глазах Казахстан Москва начинает азартную имперскую игру за создание Южно-Сибирского ОРДЛа.

Для начала в составе Казахстана. Соблазн настолько огромен, что грубо нарушен был устав ОДКБ, созданной для защиты входящих в неё государств от ВНЕШНЕЙ агрессии. Погрузится ли страна в хаос, или один из соперничающих кланов удержится у власти благодаря российской поддержке, в любом случае у Москвы открываются, как она полагает, головокружительные возможности для «защиты соотечественников» и «возвращения утраченных территорий в родную гавань». Эти перспективы особенно духоподъёмны для кремлевских в свете пробуксовки их аналогичного проекта в Украине.

Пока, правда, ни один из соотечественников не попросил о защите. Но это дело наживное. Тем не менее риски очередной имперской затеи велики. Ввод иностранных войск по формуле космонавта Аубакирова – «я не могу убивать своих братьев, пусть это делают русские» – вряд ли усилит в Казахстане пророссийские настроения.

И, наконец, в казахстанской гостиной кроме кремлевских реконструкторов присутствует огромный слон, который сам пока не высказывается и о котором предпочитают молчать.

Проект Южно-Cибирского ОРДЛа подвергнет очень серьезному тесту ситуативный антиамериканский «больше чем союз, гора» РФ и Китая. Какова будет реакция Китая? Пойдёт ли он на де-факто раздел Казахстана на зоны влияния РФ и Китая? Или, напротив, Китай предпочтет выступить защитником территориальной целостности всего Казахстана, включив его, тем самым, целиком в свою зону влияния?

Р. S. Слон заговорил! Только что китайский министр иностранных дел Ван И, как бы услышав наши размышлизмы, очень решительно подчеркнул, что «происходящее в Казахстане – исключительно внутреннее дело самого Казахстана» и он уверен, что «власти республики смогут урегулировать проблему надлежащим образом».

Джерело: Каспаров.ру

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