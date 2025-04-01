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Трамп повідомив, куди планує здійснити перші закордонні візити

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп повідомив, куди планує здійснити перші закордонні візити
Трамп повідомив, що відвідає три країни
фото: АР

Трамп назвав три країни, які планує відвідати

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом, швидше за все, відвідає Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Це може статися наступного місяця, можливо, трохи пізніше», – сказав Трамп. «Ми також їдемо до Катару, а також, можливо, до кількох інших країн. ОАЕ дуже важливі».

Президент США додав: «Ймовірно, зупинимося на ОАЕ і Катарі. І Саудівська Аравія, всі три, а потім ми підемо і в інші місця. Але на Близькому Сході, схоже, це має ці три».

Ці заяви Трампа прозвучали після того, як видання Axios повідомило, що офіційні особи Білого дому планують перший візит президента до Саудівської Аравії в середині травня.

За словами джерел, потенційну поїздку обговорювали в останні тижні високопоставлені чиновники США та їхні саудівські колеги. Обговорення мали місце під час переговорів про війну в Україні, які проходили в Саудівській Аравії.

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Теги: Дональд Трамп Саудівська Аравія ОАЕ Катар

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