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Командувач ВМС назвав морські цілі України у війні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Командувач ВМС назвав морські цілі України у війні
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа
фото: Sky News

Військово-морські сили мають на меті позбавити флот РФ здатності атакувати територію України

Морська війна України проти Росії має дві мети. Про це розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Sky News.

Перша морська ціль у війні – забезпечити доступ суден до українських портів. Іншою метою є позбавлення флоту РФ здатності атакувати територію України.

«Ми повинні мати такі можливості, щоб Росія назавжди відмовилася навіть від думки дивитися в бік України, зокрема й на морі», – зазначив командувач ВМС.

Неїжпапа зазначив, що успіхи України у 2022 та 2023 роках стали результатом складних, але інноваційних рішень. Та з огляду на тривалість війни попередні методи вже можуть більше не працювати.

За його словами, армія РФ адаптується, тож українські захисники також повинні адаптуватися.

«Сучасна війна – це війна технологій. Хто виграє в технологічному сенсі, той і здобуде перемогу», – наголосив Неїжпапа.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Україна перемогла б у війні швидше, якби міжнародні партнери надали їй дозвіл стріляти з західної зброї по цілях у глибині Росії. І якби українські Збройні сили могли від самого початку використовувати західні боєприпаси без обмежень.

Раніше командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що все, що має прапор Російської Федерації, є зараз ціллю для Військово-Морських сил Збройних сил України.

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Теги: Олексій Неїжпапа Україна війна армія росія

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