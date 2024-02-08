ISW проаналізував ракетну атаку РФ на Україну 7 лютого

Росія експериментує з ударними пакетами, які вона може нанести по Україні для досягнення максимального бажаного ефекту

7 лютого, ймовірно, Росія намагалася відволікти українську ППО комбінацію ракет і «Шахедів», аби потужніші ракети ворога досягли намічених цілей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначається, що українська протиповітряна оборона змогла збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників типу «Шахед», При цьому українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичних ракет «Іскандер-М» або зенітно-ракетних комплексів С-300.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, спеціально розробили саме такий ударний пакет, аби відволікти українську протиповітряну оборону комбінацією Х-101 і «Шахедами», щоб забезпечити іншим ракетам досягнення намічених цілей.

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На думку експертів ISW, російські сили, схоже, включили північнокорейські ракети в свої ударні комплекси, які, можливо, українським силам було складніше виявити і збити.

Також зазначається, що удар по Києву цього разу припав на час візиту до Києва Верховного комісара ЄС Жозепа Борреля.

Росія, ймовірно, цілеспрямовано провела цю серію ударів і вибрала Київ мішенню для досягнення інформаційного ефекту в ЄС і на Заході, окрім інших цілей, які вона мала намір досягти в Україні.

ISW раніше оцінював, що Росія експериментує з ударними пакетами, які вона може нанести по Україні для досягнення максимального бажаного ефекту, і що Україна, у свою чергу, продовжує докладати зусиль для адаптації та реагування на нові російські ударні пакети.

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.