Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW проаналізував ракетну атаку РФ на Україну 7 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW проаналізував ракетну атаку РФ на Україну 7 лютого
Наслідки ракетної атаки на столицю
фото: ДСНС

Росія експериментує з ударними пакетами, які вона може нанести по Україні для досягнення максимального бажаного ефекту

7 лютого, ймовірно, Росія намагалася відволікти українську ППО комбінацію ракет і «Шахедів», аби потужніші ракети ворога досягли намічених цілей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що українська протиповітряна оборона змогла збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників типу «Шахед», При цьому українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичних ракет «Іскандер-М» або зенітно-ракетних комплексів С-300.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, спеціально розробили саме такий ударний пакет, аби відволікти українську протиповітряну оборону комбінацією Х-101 і «Шахедами», щоб забезпечити іншим ракетам досягнення намічених цілей.

На думку експертів ISW, російські сили, схоже, включили північнокорейські ракети в свої ударні комплекси, які, можливо, українським силам було складніше виявити і збити.

Також зазначається, що удар по Києву цього разу припав на час візиту до Києва Верховного комісара ЄС Жозепа Борреля.

Росія, ймовірно, цілеспрямовано провела цю серію ударів і вибрала Київ мішенню для досягнення інформаційного ефекту в ЄС і на Заході, окрім інших цілей, які вона мала намір досягти в Україні.

ISW раніше оцінював, що Росія експериментує з ударними пакетами, які вона може нанести по Україні для досягнення максимального бажаного ефекту, і що Україна, у свою чергу, продовжує докладати зусиль для адаптації та реагування на нові російські ударні пакети.

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Читайте також: Масований удар по Україні: Росія атакувала шість регіонів, є загиблі
Теги: росія Україна шахед ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засуджений перші два з половиною роки проведе у вʼязниці, а решту – в колонії суворого режиму
У Росії засуджено студента, який нібито закликав вступати до ЗСУ
Сьогодні, 02:52
Гідролокатор російського зразка, знайдений у Литві
У Литві на узбережжі знайдено російський гідролокатор
6 лютого, 23:32
Михайло Донський - відомий спортсмен, чемпіон України
У Києві загинув чемпіон з пауерліфтингу після російського ракетного удару
26 сiчня, 21:25
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
24 сiчня, 21:00
У мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі
У Брянській області горить нафтобаза: росіяни заявляють про атаку безпілотників (відео)
19 сiчня, 09:10
У відповідь на удари кийками та сльозогінний газ люди закидують співробітників ОМОНу снігом та шматками льоду
Поліція б'є кийками протестувальників. Жорстоке відео із Башкортостану
17 сiчня, 13:08
Пожежа на складі в Санкт-Петербурзі з висоти пташиного польоту
Названо попередню суму збитків від пожежі в Санкт-Петербурзі: сума вражає
13 сiчня, 11:55
Зеленський та Сунак підписали «Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії»
Ультиматум для Росії. Що передбачає безпекова угода між Києвом і Лондоном
12 сiчня, 17:44
Російська авіаційна бомба ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель»
Російські ЗМІ розповіли про плани РФ щодо виробництва нової авіабомби
11 сiчня, 09:43

Події в Україні

Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
12K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8658
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
7836
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua