Новий головнокомандувач ЗСУ. Пентагон відреагував

У Пентагоні підтвердили готовність США працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер назвала нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського успішним командиром. Про це пише Reuters.

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Коментуючи зміну головнокомандувача ЗСУ, Волландер зазначила, що в Україні є демократичний цивільний контроль над збройними силами на відміну від Росії.

Вона назвала Сирського «досвідченим та успішним командиром» та заявила про готовність до співпраці.

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«Сполучені Штати працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем. Ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, як ми робили це раніше», – підкреслила помічниця голови Міноборони США.

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Він додав, що міністр оборони США Ллойд Остін ще не спілкувався з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Раніше рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України прокоментував Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, Зеленський – верховний головнокомандувач своїх Збройних Сил, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві.

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«У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами», – додав Кірбі.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Також з'явився відповідний указ №60/2024 про призначення Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Перед цим президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України.