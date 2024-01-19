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Вітання «Слава Україні» потрапило до реєстру «нацистських» у Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вітання «Слава Україні» потрапило до реєстру «нацистських» у Росії
«Нацистським» у Росії визнано прапор ОУН
фото з відкритих джерел

У РФ перелік «нацистських» організацій поповнився чотирма українськими організаціями

Міністерство юстиції Росії внесло до переліку так званих нацистських організацій, символіка яких офіційно заборонена, Організацію українських націоналістів (ОУН), її підрозділи та гасла, зокрема, вітання «Слава Україні! – Героям Слава!».

Крім ОУН, «нацистськими» в Росії визнаються Українська повстанська армія (УПА), Українська національна асамблея (УНА) та Українська народна самооборона (УНСО).

Також до переліку внесені емблеми та символи цих організацій, серед яких – стилізований золотий тризуб, середній елемент якого виконаний у формі меча, а також прапор ОУН із червоною та чорною горизонтальними смугами.

До цього реєстру Мін’юст РФ, згідно з постановою російського уряду, має вносити організації, які, на думку російської влади, співпрацюють з особами чи об’єднаннями, які заперечують вирок Нюрнберзького трибуналу чи інших трибуналів за підсумками Другої світової війни.

Видання «Важные истории» звернуло увагу, що хоча сам перелік «нацистських» організацій був затверджений ще у 2015 році, перші чотири позиції, на яких опинилися українські організації, у ньому заповнили 17 січня 2024 року.

За публічну демонстрацію символіки цих організацій передбачено адміністративну відповідальність (стаття 20.3 КоАП РФ). Для громадян передбачений штраф до двох тисяч рублів або арешт на 15 діб, для посадових осіб – штраф до чотирьох тисяч рублів, а для юридичних осіб – штраф до 50 тисяч рублів.

Як відомо, вітання «Слава Україні! – Героям Слава!» нині в Україні має офіційний статус і використовується, зокрема, у Збройних силах України.

Теги: росія Україна прапор арешт штраф

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