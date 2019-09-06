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    Голова Вищого антикорупційного суду розповіла подробиці зустрічі з Зеленським

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    Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич - Голова Вищого антикорупційного суду розповіла подробиці зустрічі з Зеленським
    Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич

    Як наголосила Танасевич, зустріч із президентом була лише одна та не було жодних дзвінків

    Президент Володимир Зеленський та голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олена Танасевич провели особисту зустріч.

    Подробиці розмови голова ВАКС повідомила в інтерв'ю DW.

    «У нас відбулася одна зустріч з президентом Зеленським на початку червня. Темою цієї зустрічі було забезпеченню суддів антикорупційного суду приміщеннями. За результатами цієї зустрічі Вищий антикорупційний суд забезпечений трьома тимчасовими приміщеннями», - зазначила Танасевич.

    За її словами, одне з цих приміщень розташоване на вул. Хрещатик, 42, де працюватимуть слідчі судді. Друге — на провулку Хрестовий, 4а, де працюватиме Апеляційна палата ВАКС. Третє - на проспекті Перемоги, 41, де працюватимуть судді першої інстанції, що розглядатимуть кримінальні провадження по суті.

    Як наголосила Танасевич, зустріч із президентом була лише одна та не було жодних дзвінків.

    Як повідомлялось, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

    Цього ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційний суду першу справу.

    Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки.

    Склад суду - 38 суддів, з них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що допоможе Вищому антикорупційному суду позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності справді великих корупціонерів.

    На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

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