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    Думки вголос

    Я вам розкажу, що буде 9 травня

    Набагато важливіше, що 9 травня скаже і зробить Байден, а не Путін - Я вам розкажу, що буде 9 травня
    Набагато важливіше, що 9 травня скаже і зробить Байден, а не Путін

    Росія – країна, яка керується в ручному режимі однією єдиною людиною, воля якої – закон

    Мовою оригіналу

    Что вы носитесь с этим девятым мая, как с писаной торбой… Девятого мая Путин объявит войну! Девятого мая Путин объявит мобилизацию! Девятого мая Путин объявит победу и капитуляцию! Девятого мая то, девятого мая се…

    Да не по*уй ли?

    Что ж вы все никак не поймете одну простую вещь. Россия – страна, которая управляется в ручном режиме одним единственным человеком, воля которого закон.

    И ему для того, чтобы нажать ядерную кнопку, нафиг не надо объявлять войну. Чтобы ввести войска в любую страну, ему нафиг не нужно согласие или не согласие совета федерации. Чтобы объявить всеобщую мобилизацию, всеобщий гулаг, всеобщие расстрелы или всеобщий праздник – ему вообще на*уй не надо ничего говорить.

    И чтобы объявить победу – ему не надо захватывать Киев.

    Мариуполь взят, коридор в Крым пробит, «Азов» уничтожен – ну, в их докладах будет так – все, победа!

    И именно что-то типа этого он и скажет.

    Но значения это не будет иметь никакого.

    Потому что после девятого мая будет все то же самое, что и до.

    Война.

    И ожидание, что в любой момент он нажмет красную кнопку.

    Или вы думаете, что если он не начнет войну девятого мая – все, проехали, можно выдохнуть?

    Да ничего подобного.

    Я вам скажу, что будет девятого мая.

    Девятого мая Байден подпишет лендлиз.

    И вот это куда важнее.

    Куда важнее, что девятого мая скажет и сделает Байден, а не Путин.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: День Перемоги росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Я вам розкажу, що буде 9 травня