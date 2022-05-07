Я вам розкажу, що буде 9 травня
Росія – країна, яка керується в ручному режимі однією єдиною людиною, воля якої – закон
Мовою оригіналу
Что вы носитесь с этим девятым мая, как с писаной торбой… Девятого мая Путин объявит войну! Девятого мая Путин объявит мобилизацию! Девятого мая Путин объявит победу и капитуляцию! Девятого мая то, девятого мая се…
Да не по*уй ли?
Что ж вы все никак не поймете одну простую вещь. Россия – страна, которая управляется в ручном режиме одним единственным человеком, воля которого закон.
И ему для того, чтобы нажать ядерную кнопку, нафиг не надо объявлять войну. Чтобы ввести войска в любую страну, ему нафиг не нужно согласие или не согласие совета федерации. Чтобы объявить всеобщую мобилизацию, всеобщий гулаг, всеобщие расстрелы или всеобщий праздник – ему вообще на*уй не надо ничего говорить.
И чтобы объявить победу – ему не надо захватывать Киев.
Мариуполь взят, коридор в Крым пробит, «Азов» уничтожен – ну, в их докладах будет так – все, победа!
И именно что-то типа этого он и скажет.
Но значения это не будет иметь никакого.
Потому что после девятого мая будет все то же самое, что и до.
Война.
И ожидание, что в любой момент он нажмет красную кнопку.
Или вы думаете, что если он не начнет войну девятого мая – все, проехали, можно выдохнуть?
Да ничего подобного.
Я вам скажу, что будет девятого мая.
Девятого мая Байден подпишет лендлиз.
И вот это куда важнее.
Куда важнее, что девятого мая скажет и сделает Байден, а не Путин.
Джерело: блог Аркадія Бабченка