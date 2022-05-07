Я вам розкажу, що буде 9 травня

Набагато важливіше, що 9 травня скаже і зробить Байден, а не Путін

Росія – країна, яка керується в ручному режимі однією єдиною людиною, воля якої – закон

Мовою оригіналу

Что вы носитесь с этим девятым мая, как с писаной торбой… Девятого мая Путин объявит войну! Девятого мая Путин объявит мобилизацию! Девятого мая Путин объявит победу и капитуляцию! Девятого мая то, девятого мая се…

Да не по*уй ли?

Что ж вы все никак не поймете одну простую вещь. Россия – страна, которая управляется в ручном режиме одним единственным человеком, воля которого закон.

И ему для того, чтобы нажать ядерную кнопку, нафиг не надо объявлять войну. Чтобы ввести войска в любую страну, ему нафиг не нужно согласие или не согласие совета федерации. Чтобы объявить всеобщую мобилизацию, всеобщий гулаг, всеобщие расстрелы или всеобщий праздник – ему вообще на*уй не надо ничего говорить.

И чтобы объявить победу – ему не надо захватывать Киев.

Мариуполь взят, коридор в Крым пробит, «Азов» уничтожен – ну, в их докладах будет так – все, победа!

И именно что-то типа этого он и скажет.

Но значения это не будет иметь никакого.

Потому что после девятого мая будет все то же самое, что и до.

Война.

И ожидание, что в любой момент он нажмет красную кнопку.

Или вы думаете, что если он не начнет войну девятого мая – все, проехали, можно выдохнуть?

Да ничего подобного.

Я вам скажу, что будет девятого мая.

Девятого мая Байден подпишет лендлиз.

И вот это куда важнее.

Куда важнее, что девятого мая скажет и сделает Байден, а не Путин.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.