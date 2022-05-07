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    Події в Україні

    Стали відомі деталі ракетного обстрілу Полтавщини

    На щастя, жертв і постраждалих немає - Стали відомі деталі ракетного обстрілу Полтавщини
    На щастя, жертв і постраждалих немає
    фото з відкритих джерел

    Рашисти б’ють по об’єктах інфраструктури

    Уранці 7 травня стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по Карлівці на Полтавщині. На щастя, жертв і постраждалих немає. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    «Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік», – йдеться повідомленні.

    Нагадаємо, вранці Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці.

    Як відомо, Полтава та область уже не вперше під вогнем рашистів.Раніше окупанти вчинити масований ракетний удар по Полтавщині: ворог цілив у об’єкти інфраструктури.

    Також сьогодні ворог завдав ракетного удару по Краснограду: стали відомі деталі.

    Крім того, на Запоріжжі ворог намагається штурмувати деякі населені пункти.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна Полтавщина ракета окупація #stoprussia
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    Стали відомі деталі ракетного обстрілу Полтавщини