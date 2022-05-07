Стали відомі деталі ракетного обстрілу Полтавщини
Рашисти б’ють по об’єктах інфраструктури
Уранці 7 травня стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по Карлівці на Полтавщині. На щастя, жертв і постраждалих немає. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
«Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік», – йдеться повідомленні.
Нагадаємо, вранці Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці.
Як відомо, Полтава та область уже не вперше під вогнем рашистів.Раніше окупанти вчинити масований ракетний удар по Полтавщині: ворог цілив у об’єкти інфраструктури.
Також сьогодні ворог завдав ракетного удару по Краснограду: стали відомі деталі.
Крім того, на Запоріжжі ворог намагається штурмувати деякі населені пункти.