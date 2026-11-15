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СБУ затримала 20-річного франківця за підпали авто військових і журналіста

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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СБУ затримала 20-річного франківця за підпали авто військових і журналіста
За даними СБУ, російський агент встиг підпалити три автомобілі
фото: Національна поліція України

За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі

Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який вчинив серію замовних підпалів автомобілів в Івано-Франківську. Ним виявився 20-річний безробітний, який покинув навчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на управління СБУ в Івано-Франківській області.

Хлопець шукав «легкого заробітку» в телеграм-каналах, де натрапив на пропозицію від представника російських спецслужб. Той запропонував йому гроші за підпали автомобілів.

«Обов’язковою умовою співпраці була відеофіксація злочину для звіту куратору. При цьому під час зйомки підпалу зловмисник повинен був демонструвати аркуші паперу з кодовими фразами, наданими куратором. Це було потрібно замовникам для створення враження діяльності в Україні проросійського підпілля», – ідеться в повідомленні.

За даними СБУ, російський агент встиг підпалити три автомобілі. У ніч на 13 листопада франківець облив легкозаймистою речовиною та підпалив два автомобілі – Audi та Jeep, припарковані на вулиці Карпатській. Одне з них належало місцевому журналісту та волонтеру.

СБУ затримала 20-річного франківця за підпали авто військових і журналіста фото 1

Наступної ночі він спалив мікроавтобус Volkswagen Transporter, припаркований на Південному бульварі. Ним користувалися Сили оборони. Про обидва підпали він одразу прозвітував у чаті представнику російської спецслужби.

Правоохоронці затримали фігуранта в ніч на неділю, 15 листопада, та зірвали подальші плани російських кураторів.

Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з замовником та одяг із доказами підривної діяльності.

Фігурант перебуває під вартою. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

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За епізод зі знищенням автомобіля, яким користувалися Сили оборони, 20-річному франківцю готують повідомлення про підозру за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Окрім того, за результатами оцінки доказів розв’язуватимуть питання про додаткову кваліфікацію дій фігуранта, зокрема щодо його співпраці з російськими кураторами.

Наразі зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі місцеву жительку, яка, за даними слідства, працювала на російську ФСБ та збирала інформацію для підготовки ударів по паливній інфраструктурі й логістичних об’єктах.

Також військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння головнокомандувача викрила російського агента у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ФСБ контрактник, який наводив удари росіян на об’єкти українських військ на південному фронті.

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Теги: гроші телефон навчання поліція Івано-Франківськ СБУ

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