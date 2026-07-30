АМКУ оштрафував «Київстар» на 17,5 мільйона гривень через маніпуляції зі швидкістю інтернету

Комітет знайшов порушення у рекламі провайдера

Антимонопольний комітет України наклав штраф на компанію «Київстар» у розмірі 17,5 мільйона гривень за поширення інформації, що вводить в оману, повідомляє «Главком» з посиланням на голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.

Причиною для покарання стало рекламне твердження оператора про «№ 1 швидкість мобільного інтернету».

«Саме твердження «№ 1 швидкість мобільного інтернету» у сукупності з інформацією про джерело, періоди проведення відповідних вимірювань та отримані за їх результатами середні показники, розміщеною у спосіб, що ускладнює її одночасне сприйняття з основним твердженням», – наголосив Кириленко.

Такі дії ПрАТ «Київстар» визнано порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, у зв’язку з чим було прийняте рішення про накладення на компанію штрафу.

Раніше Антимонопольний комітет закликав мобільних операторів Vodafone, «Київстар» та lifecell припинити поширювати неточну інформацію про так званий безлімітний інтернет. Комітет дійшов висновку, що після використання визначеного обсягу трафіку оператори значно знижують швидкість мобільного інтернету. Разом з тим, інформація про такі обмеження хоч і надається, проте розміщується у спосіб, який ускладнює її сприйняття, зокрема, розміщується дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах, або надається через додаткові гіперпосилання.