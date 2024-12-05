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Вибори у Румунії. Розвідка виявила 25 тис. акаунтів у TikTok, які вплинули на голосування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вибори у Румунії. Розвідка виявила 25 тис. акаунтів у TikTok, які вплинули на голосування
У першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Георгеску, який набрав 2 120 404 голосів
фото з відкритих джерел

Спецслужби вказали, що Румунія стала ціллю російських гібридних операцій, включаючи кібератаки, викрадення даних і диверсії

Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Каліна Георгеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів. Про це повідомляє Румунська служба «Радіо Свобода».

Згідно з документами, Румунія стала об’єктом «агресивних російських гібридних дій», зокрема проти центрального виборчого бюро та постійного виборчого органу, в день і ніч президентських виборів 24 листопада. Крім того, служба розвідки Румунії повідомила, що отримала «дані, які розкривають агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід національного законодавства у сфері виборів», а також «експлуатацію алгоритмів деяких платформ соцмереж для прискореного зростання популярності Каліна Георгеску».

Як свідчать оприлюднені дані, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії були використані 25 тис. облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали «ботоферми». Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію були витрачені значні кошти, а масштаби й географія вказують на «державного оператора».

Ці 25 тис. акаунтів «стали дуже активними за два тижні до дати виборів», стверджують у службі зовнішньої розвідки Румунії (SRI). 797 зі згаданих облікових записів були створені «з 2016 року», зазначено в документі, і мали вкрай низьку активність (1%) до 11 листопада 2024 року. Після цього «вся мережа була активована на повну потужність». За даними румунської розвідки, агресивну кампанію Георгеску вели з використанням алгоритмів соцмереж, що дало змогу різко підвищити його популярність. 

Розвідка додала, що TikTok повідомив румунську владу про виявлення потенційної мережі акаунтів, які беруть участь у діях з маніпулювання громадською думкою в передвиборчому контексті, а також про мережу акаунтів, пов'язаних з російським державним ЗМІ Sputnik, націлену на румунських і молдовських користувачів.

Ще одним рівнем було залучення впливових осіб, присутніх у TikTok, за допомогою яких кампанію просували як прямо (публічно підтримуючи кандидата), так і опосередковано (через нейтральні повідомлення, які містили теги, пов’язані з кандидатом).

Черговий спосіб просування незалежного кандидата передбачав створення й використання на підтримку Георгеску фейкових акаунтів владних румунських інституцій. Ці фейкові акаунти містили «вдячні дописи та пости підтримки» Каліна Георгеску, «таким чином хибно створюючи думку, начебто державні інституції підтримують його».

Кандидат у президенти офіційно декларував «нульові» витрати на виборчу кампанію. Проте з'ясувалося, що один з облікових записів TikTok – bogpr, який належить громадянинові Румунії Богдану Пеширу, профінансував кампанію на понад мільйон євро. TikTok підтвердив платежі на $381 тис. за період з 24 жовтня по 24 листопада, спрямовані користувачам, які брали участь у просуванні Георгеску. Користувачі отримували винагороди через платформу FameUp, а також через південноафриканську компанію FA Agency, яка пропонувала тисячу євро за поширення відео.

Окрім того, спецслужби вказали, що Румунія стала ціллю російських гібридних операцій, включаючи кібератаки, викрадення даних і диверсії. У російських політичних ток-шоу активно обговорювалася можливість посилення проросійських сил у румунському парламенті, яким приписували підтримку понад 30% виборців.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Георгеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі.  На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня.

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Теги: розвідка вибори Свобода радіо Румунія документи викрадення TikTok відео

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