ССО показали, як взяли в полон кілька десятків морпіхів на Курщині

Було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ

Бійці Сил спеціальних операцій оприлюднили ексклюзивне відео взяття у Курській області в полон російських морських піхотинців.

Військові розповіли, що під час проведення спеціальний дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику.

«Було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні «відзначати» своє професійне свято», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада ЗСУ зачистила населений пункт Копанки в Борівській громаді на Харківщині, в який прорвалися окупанти. Про це Третя штурмова повідомила в Telegram-каналі.

До слова, азовець Михайло Южний Чапля провів у російському полоні 28 місяців. Лейтенант, офіцер групи бойового управління, він одним із останніх виходив з «Азовсталі». У інтерв’ю на каналі «Доцент знає» військовий, котрий родом із Харкова, розповів, що у полоні його катував «землячок».

Також Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.