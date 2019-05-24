У ПАРЄ хочуть повернути російську делегацію вже на червневій сесії

Ми, в українській делегації в ПАРЄ, не здамося. Навіть якщо нас буде вкрай мало

Президент ПАРЄ закликала на червневій сесії проголосувати за зміни в регламент ПАРЄ, які дозволять повернутися російській делегації.

Міністр з європейських справ Франції, яка почала головувати в Раді Європи, вважає, що треба виходити з «кризи в організації», але не мати при цьому «переможців або переможених».

Більшість виступаючих на Постійному комітеті в Парижі сьогодні були критичні до планів повернення РФ, але... ще більше просто мовчали. Просто мов-ча-ли. Виступ дня належить шотландському Лорду Фоуксу, який спитав, чи була би така сама реакція у Ради Європи, якби окупували частину Фінляндії, Норвегії чи Франції.

У нас битви попереду 3, 24 та 25 червня. Але тепер, вочевидь, без підтримки головного, хто відповідає за зовнішню політику. Він або мовчить, або так уточнить про «референдум», що краще мовчав би. І гризня, переважно підкилимна, всередині дипломатичних і навколодипломатичних кіл, яка загострилась зі зміною влади, ефективності українським діям на зовнішніх теренах не додає.

Але ми, в українській делегації в ПАРЄ, не здамося. Навіть якщо нас буде вкрай мало.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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