Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не виправдав надій

Данілов відмовився говорити, коли може з’явитися новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій

Данілов заявив, що наразі ситуація на фронті «дуже складна»

Сподівання України щодо контрнаступу не виправдалися, проте це не означає, що Україна програє війну. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає ВВС.

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«У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна швидше закінчилася. Були надії, але вони не справдилися. Те, що ми два роки захищаємо свою країну – це вже велика перемога», – сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що українці були надто оптимістичними. «Люди інколи помиляються. Не можна все життя бути відмінником», – сказав він.

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За словами Данілова, наразі ситуація на фронті «дуже складна», а старі підручники з війни, в тому числі НАТО «треба відправити назад в архіви».

«Не було війни, подібної до тієї, яку ми маємо в нашій країні – ні у 20, ні у 21 столітті», – підкреслив він.

Водночас Данілов відмовився говорити, коли може з’явитися новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій. «Я можу точно сказати, що ми не зупинимося. Ми продовжимо боротьбу за нашу свободу та незалежність», – підкреслив секретар РНБО.

Видання зазначає, що українські війська сподівалися повернути частину окупованої Росією території, захопленої після повномасштабного вторгнення, а також перекрити ворожі лінії постачання до Криму, але, не маючи переваги в повітрі та зіткнувшись із потужною російською обороною, зусилля українських бійців, «схоже, зупинилися з настанням зими».