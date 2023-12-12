Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не виправдав надій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не виправдав надій
Данілов відмовився говорити, коли може з’явитися новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій
фото з відкритих джерел

Данілов заявив, що наразі ситуація на фронті «дуже складна»

Сподівання України щодо контрнаступу не виправдалися, проте це не означає, що Україна програє війну. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає ВВС.

«У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна швидше закінчилася. Були надії, але вони не справдилися. Те, що ми два роки захищаємо свою країну – це вже велика перемога», – сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що українці були надто оптимістичними. «Люди інколи помиляються. Не можна все життя бути відмінником», – сказав він.

За словами Данілова, наразі ситуація на фронті «дуже складна», а старі підручники з війни, в тому числі НАТО «треба відправити назад в архіви».

«Не було війни, подібної до тієї, яку ми маємо в нашій країні – ні у 20, ні у 21 столітті», – підкреслив він.

Водночас Данілов відмовився говорити, коли може з’явитися новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій. «Я можу точно сказати, що ми не зупинимося. Ми продовжимо боротьбу за нашу свободу та незалежність», – підкреслив секретар РНБО.

Видання зазначає, що українські війська сподівалися повернути частину окупованої Росією території, захопленої після повномасштабного вторгнення, а також перекрити ворожі лінії постачання до Криму, але, не маючи переваги в повітрі та зіткнувшись із потужною російською обороною, зусилля українських бійців, «схоже, зупинилися з настанням зими».

Читайте також: Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому ЗСУ не вдався контрнаступ
Теги: контрнаступ звільнення Олексій Данілов Україна українці війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Співвідношення «ціна-якість» є чи не головною перевагою безпілотників-камікадзе»
Застосування інноваційних технологій на фронті. Як це вплине на театр бойових дій
22 листопада, 15:19
Артем Довбик
«Війна в Україні їм не цікава». Артем Довбик вразив заявою про іспанців
26 листопада, 13:38
Українці активно шукають роботу у Швейцарії
Працевлаштування у Швейцарії: три українки розповіли, як знайти роботу
16 листопада, 17:09
Данілов повідомив, що чекає на строковиків після закінчення терміну служби
Данілов повідомив, що чекає на строковиків після закінчення терміну служби
24 листопада, 18:46
Зеленський відвідав Херсон та Миколаївщину (відео)
Зеленський відвідав Херсон та Миколаївщину (відео)
29 листопада, 19:16
Політичної дискусії між Зеленським та Залужним бути не може, тому що це єдина управлінська вертикаль під час війни
Чи є конфлікт між Зеленським та Залужним? Банкова відповіла
25 листопада, 16:18
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі
Росія вивела у Чорне море ракетоносії з «Калібрами»
29 листопада, 08:37
Під час повітряної тривоги припиняє роботу комунальний транспорт
Скільки втрачає бюджет України через тривоги: Гетманцев шокував сумою
24 листопада, 14:26
У результаті боїв Авдіївка майже повністю зруйнована
ISW: російські війська просунулися під Авдіївкою (мапа)
9 грудня, 07:20

Події в Україні

Розблокування КПП на кордоні з Польщею: протестувальники вдалися до хитрого ходу
Розблокування КПП на кордоні з Польщею: протестувальники вдалися до хитрого ходу
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
Театр Франка за вечір зібрав майже 2 млн грн для ЗСУ. Допомогла «Відьма»
Театр Франка за вечір зібрав майже 2 млн грн для ЗСУ. Допомогла «Відьма»
Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не виправдав надій
Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не виправдав надій
«Шахеди» запускали з окупованої Балаклави: Ігнат повідомив деталі нічної атаки
«Шахеди» запускали з окупованої Балаклави: Ігнат повідомив деталі нічної атаки
РФ погрожує депортацією та дитбудинками. Amnesty International про освіту на окупованих територіях
РФ погрожує депортацією та дитбудинками. Amnesty International про освіту на окупованих територіях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)
18K
Ексдиректор заводу «Укроборонпрому», викритий на «схематозі», «косить» від фронту
16K
Німеччина збудує один із найбільших тунелів у Європі: подробиці проєкту
14K
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
12K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
11K
Експертка розповіла, чи буде нова хвиля біженців з України

Новини

Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Вчора, 07:50

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua