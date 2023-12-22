Байден підписав рекордний оборонний бюджет США з коштами для України

Законопроєкт про оборонну політику Штатів минулого тижня був ухвалений Конгресом

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Конгрес США ухвалив цей законопроєкт щодо оборонної політики минулого тижня.

У цьому документі передбачено 886 мільярдів доларів на річні витрати на оборону та містить ряд важливих пунктів, таких як продовження допомоги Україні, у тому числі виділення 800 мільйонів доларів, а також стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, для чого передбачено 11,5 мільярда доларів.

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«Сьогодні я підписав закон H.R. 2670, «Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік» («Акт»). Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувального співтовариства», – йдеться в повідомленні.

Також Байден заявив, що закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної «для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію».

«Моя адміністрація з нетерпінням чекає на співпрацю з Конгресом щодо відновлення повноважень цього важливого органу національної безпеки якнайшвидше в новому році. Хоча я із задоволенням підтримую важливі цілі NDAA, я зауважу, що деякі положення Закону викликають занепокоєння», – додав американський президент.

Як повідомлялося, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку».

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Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.