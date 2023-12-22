Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія придумала план «Б» для обходу вето Угорщини на допомогу Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Фінляндія придумала план «Б» для обходу вето Угорщини на допомогу Україні
Голова нацбанку Фінляндії розповів, як ЄС може надати Україні 80 млрд євро без згоди Угорщини
фото: Depositphotos

«Це питання свободи, демократії та захисту Європи»

Для Європейського Союзу планом «Б» може стати фінансування України за рахунок фонду порятунку, який містить 80 млрд євро. Таку думку висловив голова національного банку Фінляндії, колишній єврокомісар з питань економіки Оллі Рен в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Рена, європейський фонд порятунку – механізм стабільності, створений, щоб надавати позики країнам єврозони, які опинилися у скрутному становищі. На його думку, він міг би стати планом «Б» у багаторічній програмі фінансової допомоги Києву.

«У нас немає безпосередньої потреби в фонді порятунку на фінансових ринках, але ми маємо глибоку гостроту, екзистенціальну гостроту в Україні. Це питання свободи, демократії та захисту Європи», – заявив голова нацбанку Фінляндії.

Видання нагадало, що США досі не можуть ухвалити нову програму допомоги Україні, а фінансування ЄС було заблоковано прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. З цих причин Київ ризикує залишитися без грошей на початку наступного року.

«Я дуже стурбований роз’єднаністю Європи та вето Угорщини. У нас немає часу, щоб його гаяти», – підкреслив колишній єврокомісар.

Оллі Рен додав, що 26 країн-членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати план «Б» без згоди Угорщини, яка «йде своїм шляхом».

Раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу, ймовірно, домовляться на цьому тижні про виділення близько 50 млрд євро на підтримку України, незважаючи на погрози Угорщини накласти вето на це рішення.

Читайте також:

Теги: Фінляндія Угорщина фінансування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Теоретична перемога Трампа на виборах у США також не врятує російські кошти від передачі Україні
Трамп не врятує Росію від репарацій. І ось чому
23 листопада, 13:00
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував продовження роботи над залученням підтримки для України
18 грудня, 23:30
За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
1 грудня, 11:43
Трюдо закликав лідерів «Великої двадцятки» засудити безвідповідальні дії Росії
Трюдо закликав лідерів G20 покарати Росію
23 листопада, 07:25
Україна та Росія провели взаємні відвідини військовополонених
Україна та Росія провели взаємні відвідини військовополонених
30 листопада, 21:48
Джо Байден
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
3 грудня, 13:59
Запорізька атомна станція є найбільшою в Європі
Ризик аварії на ЗАЕС: Міненерго повідомило про можливі наслідки
2 грудня, 18:32
Глава держави дав інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ
Росія завжди причетна до конфліктів, які спалахують у різних куточках світу – Зеленський
11 грудня, 12:35
Україна вимушено шукає джерела фінансування для війни з Росією
В України закінчуються гроші на боротьбу з Росією – Bloomberg
12 грудня, 12:51

Політика

Фінляндія придумала план «Б» для обходу вето Угорщини на допомогу Україні
Фінляндія придумала план «Б» для обходу вето Угорщини на допомогу Україні
Французькі політики досягли компромісу щодо закону про мігрантів
Французькі політики досягли компромісу щодо закону про мігрантів
Північна Корея запустила реактор, що виробляє плутоній для ядерної зброї
Північна Корея запустила реактор, що виробляє плутоній для ядерної зброї
Президент Чехії пояснив, чим загрожує Європі поразка України у війні
Президент Чехії пояснив, чим загрожує Європі поразка України у війні
Умєров провів розмову з главою міноборони Португалії: подробиці
Умєров провів розмову з главою міноборони Португалії: подробиці
Україна та Німеччина провели раунд консультацій щодо гарантій безпеки
Україна та Німеччина провели раунд консультацій щодо гарантій безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
4949
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
3682
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3623
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
2804
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
2751
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
2695
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне

Новини

Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Сьогодні, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:50
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 01:08
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Вчора, 14:56
На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua