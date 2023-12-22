Фінляндія придумала план «Б» для обходу вето Угорщини на допомогу Україні

Голова нацбанку Фінляндії розповів, як ЄС може надати Україні 80 млрд євро без згоди Угорщини

«Це питання свободи, демократії та захисту Європи»

Для Європейського Союзу планом «Б» може стати фінансування України за рахунок фонду порятунку, який містить 80 млрд євро. Таку думку висловив голова національного банку Фінляндії, колишній єврокомісар з питань економіки Оллі Рен в інтерв’ю Bloomberg.

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За словами Рена, європейський фонд порятунку – механізм стабільності, створений, щоб надавати позики країнам єврозони, які опинилися у скрутному становищі. На його думку, він міг би стати планом «Б» у багаторічній програмі фінансової допомоги Києву.

«У нас немає безпосередньої потреби в фонді порятунку на фінансових ринках, але ми маємо глибоку гостроту, екзистенціальну гостроту в Україні. Це питання свободи, демократії та захисту Європи», – заявив голова нацбанку Фінляндії.

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Видання нагадало, що США досі не можуть ухвалити нову програму допомоги Україні, а фінансування ЄС було заблоковано прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. З цих причин Київ ризикує залишитися без грошей на початку наступного року.

«Я дуже стурбований роз’єднаністю Європи та вето Угорщини. У нас немає часу, щоб його гаяти», – підкреслив колишній єврокомісар.

Оллі Рен додав, що 26 країн-членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати план «Б» без згоди Угорщини, яка «йде своїм шляхом».

Раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу, ймовірно, домовляться на цьому тижні про виділення близько 50 млрд євро на підтримку України, незважаючи на погрози Угорщини накласти вето на це рішення.