Потенційні клієнти ДБР вже не сидять склавши руки

Богдан Бондаренко Експерт з конституційного права

Богдан Бондаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо подивитися на функції, які виконує ДБР, то одразу стає зрозумілим, що діяльність бюро має бути під увагою громадськості

НЕ про вчорашній треш.

Є подія, яка за інформаційним фоном вчорашнього дня може пройти непоміченою. Хоча і її також багато хто очікував не один рік

Сьогодні в Україні починає працювати Державне бюро розслідувань. Те, що мало почати роботу ще в листопаді, потім у вересні 2018, і от нарешті, в Урядовому кур’єрі опубліковано оголошення про початок роботи ДБР. По інформації ЗМІ, не менше 300 слідчих ДБР мають скласти присягу (щоправда, наче, без запланованих раніше урочистостей, ми розуміємо чому).

Нарешті відбудеться остаточна передача слідчих функцій від ГПУ Луценка до ДБР Труби, що вже протягом тривалого часу було закладено в ідею існування всієї правоохоронної системи, проте ніяк не виходило реалізувати. Якщо подивитися на функції, які виконує ДБР, та згадати всі проблеми при конкурсному відборі кадрів, то одразу стає зрозумілим, що діяльність ДБР має бути під увагою громадськості.

Поки що виглядає так, що Трубі вдалося запустити діяльність цього надважливого правоохоронного органу, проте лише суспільна увага і дотримання ним законності дозволить не вилетіти всім цим зусиллям, так би мовити, в трубу. Адже потенційні клієнти цієї установи не сидять склавши руки

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