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    Думки вголос

    Про лист Деньов на захист чоловіків, які пристають до жінок

    Якщо колега тобі говорить НІ запрошенню в бар чи чомусь більше, то воно має бути ні
    Одна із моїх улюблених акторок - Катрін Деньов, але вона сильно розчарувала тим листом, який підписала опонуючи кампанії #metoo... їй до того все одно і вона ніколи не дізнається про мій пост:), але я от прочитала кілька постів людей, які радіють появі заяви Катрін Деньов. І мені сумно і цікаво, а от ті, хто так зраділи цій заяві і пишуть
    • Ольга Бєлькова

      Народний депутат України, БПП

    • Сьогодні, 19:24
    • Розсилка
    <span>Французька актриса Катрін Деньов</span>
    Французька актриса Катрін Деньов

    Якщо колега тобі говорить НІ запрошенню в бар чи чомусь більше, то воно має бути ні

    Одна із моїх улюблених акторок - Катрін Деньов, але вона сильно розчарувала тим листом, який підписала опонуючи кампанії #metoo...

    їй до того все одно і вона ніколи не дізнається про мій пост:), але я от прочитала кілька постів людей, які радіють появі заяви Катрін Деньов. І мені сумно і цікаво, а от ті, хто так зраділи цій заяві і пишуть «нарешті хтось розумний з'явився» хоч прочитали її?

    Ось кілька цитат із цього листа:

    «This summary justice has already had its victims: men who’ve been disciplined in the workplace, forced to resign, and so on., when their only crime was to touch a woman’s knee, try to steal a kiss, talk about «intimate» things during a work meal, or send sexually-charged messages to women who did not return their interest.»

    Тобто, виходить нічого страшного у тому, що хтось на роботі торкається колінок проти бажання колеги чи розсилає сексуальні повідомлення, не маючи взаємності, обмінюючи секс на посади немає? only crime??? Запізнюватися - не можна, бо звільнять! А от займатися на роботі «приставаннями» - це нормально і звільнювати не потрібно. На роботу в принципі нормальні люди приходять працювати. А свобода залицань - у барах, на вулицях і тд. І якщо колега тобі говорить НІ запрошенню в бар чи чомусь більше, то воно має бути ні. Не залежно від того, хто пропонує - чоловік чи жінка і кому.

    «She can make sure that her wages are equal to a man’s but not feel forever traumatized by a man who rubs himself against her in the subway, even if that is regarded as an offense. She can even consider this act as the expression of a great sexual deprivation, or even as a non-event.»

    Серйозно? Тобто вона «може» бути не травмованою тим, що якесь чмо треться об неї в метро? І це попри те, що жінки, які зважилися і поставили пости #metoo розповідали якраз про те, що були пригнічені, травмовані і довго ненавиділи себе, а не тих, хто повів себе некоректно по відношенню до них. Я би могла зрозуміти, якби автори сказали, що вони особисто не засмучені і насолоджуються такими «залицяннями», але абсолютно не можу зрозуміти, чому вони повчають інших жінок, як ім себе почувати. Ті, хто писали #metoo були травмовані і ніякі вмовляння, що це не травма ім не допоможуть. Ім потрібне розуміння.

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    «Incidents that can affect a woman’s body do not necessarily affect her dignity and must not, as difficult as they can be, necessarily make her a perpetual victim.»

    Не знаю як там у француженок, але моя особиста гідність залежить, в тому числі і від поваги інших до мого тіла. І не пані актрисі визначати це за мене.

    Поважаючи і шануючи актрису, я абсолютно не погоджуюся із цим відкритим листом!

    Але я знайшла один абзац, який можу поставити як свій тільки із абсолютно іншим контекстом: For those of us who decided to have children, we think that it is wiser to raise our daughters in a way that they may be sufficiently informed and aware to fully live their lives without being intimidated or blamed! Так от - Жодна дівчина чи хлопець, жінка і чоловік не повинні ставати об'єктом будь яких залицянь, якщо вони самі вважають їх неприємними і недоречними, особливо у робочому контексті. Це неправильно, ненормально і має засуджуватися суспільством. А свобода сексуальності, орієнтації та залицянь має базуватися на повній згоді всіх її учасників і непорушенні прав і свобод інших.

    І якби я мала стільки фанів як улюблена мною акторка, то саме на цей месседж молоді, а не виправдовування кретинів, які ні на що не здібні без своїх посад і змушують своїх підлеглих до своєї «галантності» і «залицянь», я би і витратила свої зусилля.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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