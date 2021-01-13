Збірна США відмовилася від участі в чемпіонаті світу з гандболу за лічені години до старту

Це командне фото американці зробили під час підготовки до чемпіонату світу, на початку 2021-го

Американців замінять швейцарці

Збірна США не зможе зіграти на чемпіонаті світу з гандболу, який відбудеться з 13 по 31 січня в Єгипті, через низку позитивних результатів тестів на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації гандболу. Раніше повідомлялося, що в таборі американців 18 інфікованих Covid-19.

Збірну США на змаганнях замінить команда Швейцарії, яка зайняла 16 місце на чемпіонаті Європи.

На попередньому етапі швейцарці гратимуть в групі E, їх суперниками стануть команди Австрії, Норвегії та Франції.

Раніше стало відомо, що команда Чехії не виступить на чемпіонаті світу через низку випадків зараження коронавірусом гравців і тренерів збірної. Чехію на турнірі замінить збірна Македонії.

Зауважимо, що чемпіонату світу вирішили не переносити, натомість були скасовані кваліфікаційні змагання, а команди на турнір відібрали за світовим рейтингом (тому в України шансів потрапити на чемпіонат світу не було).

На змагання, які розпочнуться в Єгипті, планували впустити глядачів – до 20% місткості арен. Однак за чотири дні до старту Міжнародна федерація гандболу змінила рішення: усі матчі відбудуться за порожніх трибун. Більше того, на змагання вирішили не допускати навіть журналістів.

Читайте також: Міжнародна федерація гандболу назвала найкращих гравців і тренерів року