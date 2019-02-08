Вбивство Гандзюк: тепер від Ради залежить продовження роботи парламентської комісії

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року на 34-му році життя

26 лютого розставить всі крапки над і

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Коротко о ТСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других гражданских активистов.

1. Вчера утром, после подписания членами ТСК был подан в ВР прект постановления о предварительном отчете.

2. Теперь проект постановления будет поставлен на голосование в ближайшую сессийную неделю на 26 февраля. После чего я озвучу отчет в ВР и будет поставлено на голосование предложение ТСК продлить ее полномочия еще на 3 месяца.

3. В случае продления наших полномочий мы сможем завершить нашу работу, получить все ответы на депутатские запросы и провести два выездных заседания в Харькове и Северодонецке.

Теперь только от ВР зависит продление работы ТСК. Надеюсь, что продление срока работы ТСК никого в ВР не напугает, тем более, что у нас есть реальные достижения. И я, как глава ТСК, считаю недопустимым пытаться голословно обвинять ТСК в том, что комиссия мешает работе правоохранительных органов. Есть факты? Называйте! 26 февраля расставит все точки над і.

Джерело: блог Борислава Берези

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