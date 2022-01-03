«Руській мір» у новорічну ніч на телебаченні – подарунок президенту від «наляканих олігархів»

Чому на 31-му році незалежності України наше телебачення зустрічає Новий рік мовою агресора?

Чому я надаю великого значення новорічному ефіру наших телеканалів? Бо багаторічний досвід телекритика дозволяє казати, що саме в цю ніч в ефірі найяскравіше проявляються взаємини влади та власників великих телеканалів. Інтереси громадянського суспільства, держави та інші чинники, як правило, залишаються при цьому за дужками, крім перших пари років після Помаранчевої революції та Революції гідності. Далі знову наше новорічне телебачення віддає «шану» лише формулі «піпл хаває».

Саме в цю ніч ми бачимо, що можуть власники медіахолдингів, вони ж олігархи, і дозволити собі щодо влади та державної мовної політики, і, можливо, подарувати владі до святкового новорічного столу.

Новорічна ніч 2022 року була, на мій погляд, особливо знаковою. Вона була майже суцільно російськомовна, стабільно українською звучала у новорічних шоу лише... реклама та репліки ведучих (на «Інтері» й ті вели ефір російською). Вибачте, але коли на найбільш наближеному до президента телеканалі «1+1» народна артистка України Софія Ротару співає російською – окрім слова «приїхали», інших слів у мене немає.

Не можна сказати, що в попередні роки новорічні програми були україномовними. Хоча відразу після початку війни у 2014-му з ефіру зникли російські «огоньки» та «аншлаги», а в 2016-2017 роках відбулося й вторгнення української мови в новорічний вітчизняний ефір, коли в тому ж таки «Дизель шоу» багато скетчів звучали саме українською.

Потім знову почався відкат, знову на Новий рік в телеефірі почала переважати російська мова. Я особисто пояснюю це тим, що тодішньому президенту Петру Порошенку вже треба було завоювати прихильність олігархів, й ті знову могли собі дозволити повернутися до старих, випробуваних рецептів полювання за рейтингами. Ну, а продовження тенденції за президента – вихідця з «Кварталу-95» та «Сватів» було прогнозованим: «какая разница?»

Але нинішня суцільна русифікація новорічного ефіру, участь уже не лише на «Інтері», а й на інших телеканалах виконавців, які виступають та навіть постійно живуть в Росії (як от Світлана Лобода) виглядає загрозливою на тлі наростання агресивності Кремля. Агресивності не лише у військовому, а й інформаційному, ідеологічному, культурному плані. Коли Путін уже відкрито каже, що, мовляв, української нації як такої не існує, українці та росіяни – «один народ». А наші телеканали де-факто йому в цьому радісно починають підтакувати?! Причому не лише суцільним використанням російської мови, а й радянських пісень, радянських традицій.

А особливої пікантності ця ситуація набуває після слів Володимира Зеленського у новорічному зверненні «ми налякали олігархів». Так налякали, що вони гуртом продовжили просувати у своїх ефірах «русский мир»?! А чи, може – й це найгірший варіант – ТАКИЙ новорічний ефір і був саме подарунком президенту від «наляканих олігархів»? Адже ні для кого не секрет, що зараз президент будує власну медіаімперію, частиною якою має стати державний телеканал «Дом». Цей канал зараз не лише пропагандистський, а й російськомовний, оскільки нам розповідали, що, руйнуючи іномовлення, створюють телеканал для окупованих Росією територій, де люди, мовляв, звикли споживати контент російською.

Зараз «Дом» хочуть зробити загальнонаціональним, але, наскільки відомо «ДМ», остаточного рішення, яким чином чи то обійти закон про мовні квоти для загальнонаціональних українських телеканалів, чи то змінити (!) закон, у влади немає. Олігархи, в яких щодо зменшення квот української мови інтереси з владою абсолютно збігаються, демонструють президентській команді свою підтримку щодо можливих дій в цьому напрямку?

Читайте також:

Джерело: Детектор медіа

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.