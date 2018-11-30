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    Думки вголос

    Скасована зустріч Трампа і Путіна: над світом знову нависає загроза ядерної війни

    • Роман Безсмертний

      Громадський діяч, народний депутат України (1994–2004), заступник Глави Секретаріату Президента України (2007–2008), колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

    • Розсилка
    Скасована зустріч Трампа і Путіна: над світом знову нависає загроза ядерної війни

    Саме Договір про РМСД – найголовніше питання Саміту в Аргентині

    Трамп скасував зустріч із Путіним. Офіційно – через українських моряків, захоплених в Азовському морі. А, можливо, й через колишнього юриста президента США Майкла Коена, який визнав, що дав неправдиві свідчення у справі про втручання Росії у вибори в Америці в 2016 році. Та давайте говорити не про причини, а про наслідки скасування зустрічі.

    У Хельсінкі Путін і Трамп домовились, що саме на саміті G-20 в Аргентині вони продовжать розмову про договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Дія цього документу, підписаного ще між СРСР і США у 1987 році, завершилась кілька місяців тому. Раніше Вашингтон неодноразово заявляв, що Росія порушує Договір. Кремль провину традиційно не визнавав і натомість звинувачував Вашингтон.

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    Якщо дію Договору про РМСД не подовжать, це означатиме, що призупиняється й виконання Договору про СНО-3 (про стратегічне наступальне озброєння), підписане Медведєвим і Обамою. Бо ці документи пов’язані.

    І це вже не іграшки. Це означає, що світ може знову опинитися на порозі гонки озброєнь, ключем на старт якої стане вихід однієї зі сторін з Договору.

    Так, в Україні війна. Для нас, українців, це сьогодні найголовніше питання. Але подивіться ширше! Саме Договір про РМСД – найголовніше питання Саміту в Аргентині. Над світом знову може нависнути загроза ядерної війни. Безпека – надто крихка річ.

    Джерело: блог Романа Безсмертного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Путін Дональд Трамп ядерна зброя СРСР
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