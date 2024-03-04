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«Рекордний улов» на 730 тис. гривень. На Київщині затримано рибалок-браконьєрів

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Рекордний улов» на 730 тис. гривень. На Київщині затримано рибалок-браконьєрів
Браконьєрам загрожує від 17 000 до 51 000 гривень штрафу або обмеження волі на строк до трьох років
фото: ДПСУ

Двоє чоловіків витягли сітками понад 400 рибин

На східній околиці Київського водосховища прикордонники Чернігівського загону разом з співробітниками Київського рибоохоронного патруля виявили двох осіб, які незаконно виловлювали рибу. Про це повідомляє ДПСУ.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, чоловіки за допомогою сіток витягнули сотню краснопірок та понад 300 карасів. Збитки, завданні рибному господарству, складають більше ніж 730 тисяч гривень.

«Рекордний улов» на 730 тис. гривень. На Київщині затримано рибалок-браконьєрів фото 1
фото: ДПСУ

Відповідно до встановлених такс, один незаконно виловлена краснопірка оцінюється у 1 564 гривень, а карась – у 1581 гривню.

Браконьєрам загрожує від 17 000 до 51 000 гривень штрафу або обмеження волі на строк до трьох років. До того ж чоловікам доведеться відшкодувати збитки, завдані рибному господарству.

Нагадаємо, на Вінниччині браконьєри порибалили на понад 200 тис. грн. Державні інспектори зафіксували, що чоловіки двома зябровими сітками виловили 128 карасів сріблястих, три ляща , одну краснопірку, одного окуня та одного рака.

Стало відомо, що уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство. За інформацією із проєкту Закону відоом, що максимальний розмір штрафу зросте зі 170 гривень до 680-2 550 гривень.

Також Україна виводить рибне господарство із «тіні». Запроваджується можливість надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі.

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Теги: прикордонники рибальство Україна морепродукти обмеження

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