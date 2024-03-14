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День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках
14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
фото з відкритих джерел

Щорічно 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця

14 березня щорічно в Україні відзначається День добровольців. Цю річницю встановила Верховна Рада України у 2017 році з метою вшанування мужності та героїзму тих, хто захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Історія створення свята

14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху. Цього дня 2014 року на полігон Нові Петрівці прибули перші 500 добровольців Самооборони Майдану, які сформували перший добровольчий батальйон.

Під час російського збройного вторгнення на схід України добровольчі загони брали участь в оборонних і наступальних операціях. Так, в обороні Донецького аеропорту поряд із спецпризначенцями 3-го окремого полку, бійцями 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних, 93-ї та 72-ї окремих механізованих бригад, 1-ї окремої танкової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 91-го окремого полку, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійцями полку Дніпро-1, брали участь і бійці Добровольчого українського корпусу (ДУК), батальйону ОУН та інші.

17 січня 2017 року Верховна Рада України прийняла постанову про запровадження Дня добровольця. Її ініціаторами стали 12 народних депутатів, зокрема тодішній спікер Верховної Ради Андрій Парубій та відомий активіст Євромайдану Михайло Гаврилюк.

«Саме завдяки учасникам добровольчих батальйонів та формувань, які активно створювались та вирушали в зону воєнного конфлікту, вдалося створити справжню боєздатну армію та не допустити просування ворога далі материковою Україною», – зазначалося у пояснювальній записці до цієї постанови.

У постанові вказано, що День добровольця встановлюється з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Монета випущена до Дня українського добровольця у 2018 році
Монета випущена до Дня українського добровольця у 2018 році
фото: Національний банк України

Одним з найвідоміших добровольчих батальйонів в наш час є полк «Азов», сформований у травні 2014 року в Маріуполі. Також з лютого 2023 року в Україні почала формуватися «Гвардія наступу» – штурмові бригади, які набирають добровольців для протистояння російській агресії.

Привітання з Днем українського добровольця у віршах

Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!

***

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!

***

З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.

***

Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!

Привітання з Днем українського добровольця у прозі

Вітаю добровольців з їхнім святом і бажаю якнайшвидшої перемоги України, щоб всі ви повернулися додому до своїх родин. Міцного здоров'я, надійних товаришів поруч і Божого захисту!

***

Вітаю тебе з 14 березня – Днем добровольця України. Бажаю сили і міцності духу, енергії та оптимізму, благополуччя і спокою. Нехай життя буде наповнене приємними і позитивними емоціями, і в ньому буде місце тільки миру і любові!

***

Вітаємо українських добровольців! Слава українським героям! Нехай вдома вас завжди чекають і обов'язково дочекаються. Ви наша гордість і честь! Нехай швидше настане мир і безпека в Україні! Нехай ваші руки тримають руки коханих, а не зброю! І нехай на небі над вашою головою не буде ні хмаринки!

***

Вітаємо добровольців України з їхнім святом. Дякуємо вам, герої! Бажаю вам здоров'я, мудрості, успіхів! Щоб зброю доводилося брати в руки якомога рідше. Ми всі чекаємо вас вдома живими і здоровими! Миру, любові і щастя вам!

***

Хоробрий добровольцю, вітаю! Побільше тобі сил, хороших емоцій і здорових рідних! Залишайся завжди на зв'язку! Слава Україні!

***

Добровольці в ЗСУ – ви кращі з кращих! Спасибі вам за кожен світанок, який ми зустрічаємо! Дякуємо вам за мужність і віримо в перемогу України!

***

Вітаю всіх українських добровольців і бажаю тільки одного – швидкої перемоги України. Будьте цілі і здорові, бережіть себе! Все буде Україна!

Привітання з Днем українського добровольця у листівках

День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 1
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 2
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 3
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 4
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 5
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 6
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 7
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 8
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 9
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 10
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 11
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 12
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 13
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 14
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 15
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 16
День українського добровольця 2024: історія свята, привітання у віршах та листівках фото 17

Нагадаємо, що 14 березня щорічно в Україні відзначається День добровольців.

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Теги: війна добровольці українці Україна свято

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