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Володимир Омелян Політик

Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок

glavcom.ua
Росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях
фото: shutterstock.com

Як санкції завдають удару по російській економіці

•1•

Одна з найбільших гірничовидобувних компаній рф група «Мечел» відзвітувала за 2023 рік.

  • Видобуток групи впав на 8% рік до року до 10,365 млн тонн. Здебільшого зниження припало на енерговугілля.
  • Реалізація концентрату коксуючого вугілля за рік впала на 21% до 3,1 млн тонн через зниження видобутку.
  • Продаж антрациту також знизився на 16% до 1,07 млн. А реалізація енерговугілля – на 28% до 2,3 млн тонн.
  • Ключова проблема компанії – обмеження логістики, а саме вивезення на схід.

•2•

Постачання російської міді до країн Євросоюзу (ЄС) у 2023 році скоротилося на 79% порівняно з 2022 роком до 62 372 тонн, йдеться в огляді аналітичного агентства S&P.

  • Обсяг імпорту міді з росії до ЄС у 2021–2022 роках у середньому становив 296 тисяч тонн на рік, або 36% від загальних закупівель цього металу на зовнішніх ринках.
  • У 2023 році частка рф знизилася до 9%.
  • При цьому майже половину з втраченого експорту міді до Європи (111 580 тонн) росія, за даними S&P, змогла перенаправити до Китаю та Туреччини.
  • За рахунок цього КНР минулого року збільшила імпорт цього металу з росії на 14% порівняно з 2022 року до 370 815 тонн, Туреччина – на 61% до 171 260 тонн.

•3•

Росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях.

  • Росія веде переговори з Китаєм про можливість отримання кредитів у юанях, але остаточного рішення ще не прийнято.
  • «Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі», – цитує видання Reuters міністра фінансів росії Антона Силуанова.
  • Силуанов також додав, що росія готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм та країнами Євразійського економічного союзу.

•4•

Росія запропонувала Китаю контракт на 1 млн тонн ЗПГ на рік.

  • Оператор ЗПГ-проєкту «Сахалін-2» – Сахалінська енергія – пропонує покупцям з Китаю укласти контракт на 12 партій ЗПГ на рік (майже мільйон тонн) терміном від трьох до п'яти років, починаючи з серпня.
  • Тендер завершиться 5 березня, його ціна пов'язана з ціною на нафту Brent.
  • Пропонований обсяг можна порівняти з обсягом offtake-контракту Shell, що пішла з проєкту.

•5•

Росія у 2024 планує виготовити 2,7 млн ​​снарядів (торік росіяни виготовили близько 2 млн снарядів 122 мм і 152 мм).

  • Водночас рф отримала з Північної Кореї 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм. Це боєприпаси 70-80 років, половина з них не спрацьовує.

•6•

ЄС заплатив росії за купівлю нафти та газу у 2022 році більше, ніж виділив грошей Україні за два роки війни.

  • Як зазначає видання, санкції Заходу мають безліч недоліків, їх можна обходити за допомогою «лазівок», а частина з них взагалі не виконуються.

•7•

Мер Лондона вимагає конфіскувати нерухомість російських олігархів.

  • Мер Лондона Садік Хан закликав уряд Великобританії конфіскувати лондонську нерухомість, що належить росіянам, звинуваченим у корупції та зв'язках з Кремлем.
  • Сумарна вартість цих активів – 1,1 млрд фунтів стерлінгів ($1,26 млрд).
  • Мер зазначив, що виручені кошти можна направити на фінансування будівництва 4 тис. будинків для малозабезпечених верств населення, зокрема українських біженців.

•8•

QatarEnergy розширить виробництво ЗПГ.

  • Катарська компанія повідомила, що планує розширити виробництво ЗПГ із західної частини родовища Північне.
  • Глава Міненерго країни повідомив, що виявлено нові запаси на родовищі Північне та сумарно планується довести потужність понад 140 млн тонн ЗПГ на рік у 2030 році.
  • На самому початку проєкт розширення родовища Північне був розпланований до 2026 року і передбачав збільшення до 125 млн тонн ЗПГ на рік.
  • Загальний обсяг запасів оцінюється в 51 трлн куб. м газу.
  • Катар є лідером із запасів природного газу і займає 3 місце у світі з виробництва ЗПГ.

•9•

Німеччина веде таємні перемовини з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України.

  • Повідомляється, що переговори проходять у неформальній обстановці за участі групи офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств країн.
  • Зустрічі відбуваються у Берліні кожні два тижні. За інформацією з урядових кіл, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.
  • За інформацією видання, в Індії досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів – за оцінками інсайдерів, це кілька сотень тисяч пострілів. Але уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди, бо Індія досі підтримує дружні відносини з Москвою.
  • Подібні угоди, кажуть джерела журналістів, можливі й з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси.
  • На думку експертів, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають достатньо боєприпасів і з якими можна вести перемовини.

•10•

FATF не внесла росію до чорного списку.

  • Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи, та продовжила призупинення членства рф без запровадження подальших обмежувальних заходів.
  • «FATF заявила, що «члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів». FATF також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики», – йдеться у повідомленні.

•11•

У Британії поновили дозвіл на навчання у країні «молодих лідерів рф» коштом держави.

  • Британський уряд зіткнувся зі звинуваченнями у пособництві режиму путіна через плани витратити сотні тисяч фунтів стерлінгів грошей платників податків на підготовку наступного покоління російських лідерів.
  • Британія заборонила росіянам подавати заявки на стипендіальну програму Chevening – повністю фінансовану урядом магістерську програму для «нових лідерів» з усього світу – після російського вторгнення в Україну два роки тому.
  • Але, незважаючи на те, що війна все ще триває – і Британія посилила санкції проти Москви у відповідь на смерть опозиційного лідера Навального – The Independent стало відомо, що програма знову відкрита для заявників з росії.
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Теги: росія санкції нерухомість вугілля фінансування боєприпаси переговори росіяни Україна війна Європа Китай

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