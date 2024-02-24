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Сьогодні друга річниця повномасштабної війни в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сьогодні друга річниця повномасштабної війни в Україні
24 лютого виповнюється два роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення
фото з відкритих джерел

Шануємо тих хто загинув за нашу свободу та памʼятаємо невинних жертв російської агресії

Сьогодні виповнюється два роки, як російські загарбники розпочали повномасштабне вторгнення на українські території. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розв’язала проти України десять років тому з окупації Криму у 2014 році.

Від пів 4 ранку 24 лютого перші російські ДРГ намагалися увійти на територію України – з ними у бій вступили чергові наряди прикордонників. 

О 4.50 російський диктатор Володимир Путін заявив про початок «спеціальної військової операції в Україні». Її мета – нібито захист людей, які протягом восьми років наражаються на знущання та геноцид з боку київського режиму.

Відразу після цього російські війська атакували Україну по всій лінії кордону – у Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях, з боку тимчасово окупованого Криму, на Донбасі, а також зайшли з боку Білорусі на Київ та область. Ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан. Розпочалася повномасштабна загарбницька війна Росії проти незалежної України.

Сьогодні друга річниця повномасштабної війни в Україні фото 1

Своєю збройною агресією Росія розпочала першу в XXI столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки, встановлену після Другої світової війни. Світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. 

Український народ протягом двох років продовжує демонструвати світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом.

Наші захисники і захисниці щодня роблять все можливе для Перемоги України. За два роки повномасштабної війни Україна завдала чималих втрат Росії як в живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці.

Однак, за два роки війни російські загарбники відібрали життя у чималої кількості українців.

Шануємо тих хто загинув за нашу свободу та памʼятаємо невинних жертв російської агресії.

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Теги: росія геноцид війна напад воєнний стан Володимир Зеленський диктатор Москва 24 лютого

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