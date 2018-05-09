  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Буткевич
    Думки вголос

    Чому влада нічого не робитиме з телеканалом «Інтер»

    Нинішню владну конфігурацію згубила тяга до барижних компромісів. А існування Інтера - наочне тому підтвердження.
    А знаєте, чому цей гадський Інтер не закриють й нічого йому не буде ні за яку відверту пропаганду? Вибори.  Вата, яка дивиться цей канал - вона теж на вибори ходить. Ну, й не тільки вата, а й просто дурні домогосподарки. А кожен голос буде потрібен, угу. Всім. Й всі сподіваються домовитися. Тобто, вже домовляються. За рік до виборів з
    • Богдан Буткевич
    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка
    За рік до виборів з телеканалами ніхто не свариться
    За рік до виборів з телеканалами ніхто не свариться

    Нинішню владну конфігурацію згубила тяга до барижних компромісів. А існування Інтера - наочне тому підтвердження.

    А знаєте, чому цей гадський Інтер не закриють й нічого йому не буде ні за яку відверту пропаганду?

    Вибори. 

    Вата, яка дивиться цей канал - вона теж на вибори ходить. Ну, й не тільки вата, а й просто дурні домогосподарки. А кожен голос буде потрібен, угу. Всім. Й всі сподіваються домовитися. Тобто, вже домовляються.

    За рік до виборів з телеканалами ніхто не свариться. Якщо не закрили у 2015-2016-му, то зараз й подавно ніхто цей льовочкінсько-фірташевський розплідник й пальцем не чіпне. Ну, там штраф якийсь випишуть чи якесь стотисячне попередження. Готовий побитися об заклад, що цим все і обмежиться. А, ну ще пару димових шашок кинуть в будівлю.

    Читайте також

    Ви тільки подумайте - ну от хто з політиків такий майданчик хоче втратити, а? Воно ж перевдягатися у польоті - це головний навик для успішного медійника в нашій прекрасній країні. Так що сьогодні буде «буйство ватки», а за кілька місяців - почнуть й більш корисні речі казати. Питання - для кого.

    Кароч, нинішню владну конфігурацію згубила тяга до барижних компромісів. А існування Інтера в його нинішньому вигляді - це просто наочне тому підтвердження.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЗМІ вибори пропаганда штраф Інтер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ