Чому влада нічого не робитиме з телеканалом «Інтер»

Нинішню владну конфігурацію згубила тяга до барижних компромісів. А існування Інтера - наочне тому підтвердження.

А знаєте, чому цей гадський Інтер не закриють й нічого йому не буде ні за яку відверту пропаганду? Вибори. Вата, яка дивиться цей канал - вона теж на вибори ходить. Ну, й не тільки вата, а й просто дурні домогосподарки. А кожен голос буде потрібен, угу. Всім. Й всі сподіваються домовитися. Тобто, вже домовляються. За рік до виборів з

За рік до виборів з телеканалами ніхто не свариться

Нинішню владну конфігурацію згубила тяга до барижних компромісів. А існування Інтера - наочне тому підтвердження.

А знаєте, чому цей гадський Інтер не закриють й нічого йому не буде ні за яку відверту пропаганду?



Вибори.

Вата, яка дивиться цей канал - вона теж на вибори ходить. Ну, й не тільки вата, а й просто дурні домогосподарки. А кожен голос буде потрібен, угу. Всім. Й всі сподіваються домовитися. Тобто, вже домовляються.

За рік до виборів з телеканалами ніхто не свариться. Якщо не закрили у 2015-2016-му, то зараз й подавно ніхто цей льовочкінсько-фірташевський розплідник й пальцем не чіпне. Ну, там штраф якийсь випишуть чи якесь стотисячне попередження. Готовий побитися об заклад, що цим все і обмежиться. А, ну ще пару димових шашок кинуть в будівлю.

Ви тільки подумайте - ну от хто з політиків такий майданчик хоче втратити, а? Воно ж перевдягатися у польоті - це головний навик для успішного медійника в нашій прекрасній країні. Так що сьогодні буде «буйство ватки», а за кілька місяців - почнуть й більш корисні речі казати. Питання - для кого.

Кароч, нинішню владну конфігурацію згубила тяга до барижних компромісів. А існування Інтера в його нинішньому вигляді - це просто наочне тому підтвердження.

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