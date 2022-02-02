Політика влади будується на рейтингах

Активна громадськість має й надалі скеровувати державу в потрібному руслі

Просто знайте, що кожне притомне слово, яке злетіло з вуст Зе про армію, оборону, союзників – вилетіло звідти виключно через тиск.

Тиск патріотичної частини суспільства, журналістів, інфлюенсерів. Зе і Ко дуже уважно слухають, читають, дивляться все, що про нього говорять.

Його політика будується не на інтересах країни, а на тому, чи заходить чи не заходить.

От і нині він на камеру публічно заявив про створення 20 нових бригад та збільшення на сто тисяч війська. Щоби перебити у ядерного електорату розпач від своєї жалюгідності. Залишається питання – на які шиши це робити? І чому, якщо армія стає повністю професійною, вона має збільшуватися? Хоча в реальності все з точністю до навпаки?

Ну але не суть. Популізмом більше, популізмом менше.

Головне, що ми всі маємо розуміти – із Зеленським працює тільки копнякова демократія. Постійно гризти, тиснути, бити по руках. Не дозволяти залишатися у спокої ні на секунду.

І тільки тоді іноді Зе хоча б каже – про робить це окрема тема – щось путнє.

Бітіє визначає свідомість Зе – і ніяк інакше.

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Джерело: блог Богдана Буткевича

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