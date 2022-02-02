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    Думки вголос

    Політика влади будується на рейтингах

    Президенту важливіші лайки, ніж реальні стратегії? - Політика влади будується на рейтингах
    Президенту важливіші лайки, ніж реальні стратегії?
    фото: president.gov.ua

    Активна громадськість має й надалі скеровувати державу в потрібному руслі

    Просто знайте, що кожне притомне слово, яке злетіло з вуст Зе про армію, оборону, союзників – вилетіло звідти виключно через тиск.

    Тиск патріотичної частини суспільства, журналістів, інфлюенсерів. Зе і Ко дуже уважно слухають, читають, дивляться все, що про нього говорять.

    Його політика будується не на інтересах країни, а на тому, чи заходить чи не заходить.

    От і нині він на камеру публічно заявив про створення 20 нових бригад та збільшення на сто тисяч війська. Щоби перебити у ядерного електорату розпач від своєї жалюгідності. Залишається питання – на які шиши це робити? І чому, якщо армія стає повністю професійною, вона має збільшуватися? Хоча в реальності все з точністю до навпаки?

    Ну але не суть. Популізмом більше, популізмом менше.

    Головне, що ми всі маємо розуміти – із Зеленським працює тільки копнякова демократія. Постійно гризти, тиснути, бити по руках. Не дозволяти залишатися у спокої ні на секунду.

    І тільки тоді іноді Зе хоча б каже – про робить це окрема тема – щось путнє.

    Бітіє визначає свідомість Зе – і ніяк інакше.

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    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: армія політика скандал демократія
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    Політика влади будується на рейтингах