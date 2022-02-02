Зеленський та прем’єр Нідерландів виступили на спільному брифінгу (відео)

Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Марком Рютте

Сьогодні в Україні з робочим візитом перебуває прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Після перемовин запланований Зеленського і Рютте вийшли до засобів масової інформації для спільного брифінгу.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого перебував Україну. Зокрема, Джонсон у зеленій краватці незвично привітав Зеленського.

Як стало відомо, Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.

Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

Також вчора в Україні перебував прем’єр Польщі. До Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

Ще повідомлялося, що Польща та Україна домовились про будівництво спільного газопроводу.

Вночі стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні