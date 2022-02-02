Зеленський вперше відреагував на скандальне відео з Трухіним

Президент відреагував на скандал з нардепом під час брифінгу з прем'єром Нідерландів

Глава держави підтримав виключення Трухіна з партії «Слуги народу»

Президент Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує реакцію «Слуги народу», щоб вигнати з політсили нардепа Олександрв Трухіна. Про це Зеленський сказав на спільному з прем’єром Нідерландів брифінгу.

За словами президента, із ситуацією з нардепом мають розібратись правоохоронці.

«Щодо пана Трухіна. Оприлюднено відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, партії «Слуга народу». Думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб звільнити Трухіна з партії. Це ж питання справедливості», – заявив Зеленський.

Він також додав: «Незалежно від того, народний депутат, чи чиновник, чи будь-яка інша людина – всі повинні бути рівними перед законом. І всі повинні відповідати. І всі, повірте мені, точно будуть відповідати за це. По-перше, ти депутат, ти є прикладом і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме такої реакції наших правоохоронців».

Зазначимо, 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу». Варто вказати, що в мережі висувається припущення, що організатором інформаційного зливу щодо скандального ДТП міг бути сам Аваков. Натомість сьогодні сам Аваков зізнався, що дуже втішений.

Також МВС після публікації відео ДТП з Трухіним переводить стрілки на ДБР. Натомість ДБР каже, що в них не було відео з Трухіним, яке зняли поліцейські. Ще генпрокурорка доручила НАБУ відкрити нове провадження після відео з нардепом.

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

Натомість «Євросолідарність» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна та різко відреагувала на розслідування ЗМІ.

Читайте також: