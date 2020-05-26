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    Думки вголос

    Зґвалтування у Кагарлику: ніякої другої Врадіївки не буде

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    Підозрювані у зґвалтуванні колишні поліцейські - Зґвалтування у Кагарлику: ніякої другої Врадіївки не буде
    Підозрювані у зґвалтуванні колишні поліцейські

    Чим бідніше регіон - тим менше там шансів на будь-які протести

    Ніякої Врадіївки в Кагарлику не буде й не може бути.

    Якщо що, це багато років була вотчина Онищенка. Того самого, коневода. А зараз там депутатствує Анна Скороход. Та сама, яку вигнали з «Слуги народу» за відверту працю на Беню і в якої чоловік - росіянський бандюк. Тобто, як бачимо, в плані політики й рівня політичного мислення - мрак й треш. Чому?

    Це дуже бідний регіон Київщини. Один з найбідніших. А як показує практика нашої країни, чим бідніше регіон - тим менше шансів на будь-які протести. Що логічно, адже бідна людина тупо не має часу на те, щоб просто подумати про причини свого триндецю.

    Плюс враховуйте, що чим більше забитий регіон - тим більше там будь-яку жесть сприймають як норму. Власне, в цій історії же без трупів обійшлося, на відміну від реальної Врадіївки. Плюс там все накопичувалося і тривало роками. А тут - ну погано, звичайно, але нічого, завтра вже забудуть. Свої люди ж, що, не порішаємо? Он з Тлявовим (вбитим хлопчиком двома п'яними мусорами) вже порішали.

    Плюс в Україні, як в дуже бідній й хворобливо централізованій досі в плані економічного достатку країні все революції починаються й робляться тільки в столиці. Регіони - тільки пасивні споглядачі. Особливо - забиті районні центри.

    Ну, й щодо Авакова. На жаль, його може звалити тільки щось гучне. Справа Шеремета - в першу чергу. Бо вона впливає на рейтинг Зе. А єдине, на що реагує Зе - це рейтинг. Тому пропоную покинути марні сподівання на Врадіївки для Авакова, яких вже було стільки в ЗМІ, що й не згадаєш.

    Sad but true.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Національна поліція України Арсен Аваков рейтинг Київщина скандал зґвалтування Анна Скороход
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