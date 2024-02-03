Прихильники Путіна не поспішають демонстративно не засвідчив свою «любов до Росії»

У Лондоні заарештували колишнього так званого російського губернатора окупованого Севастополя (у 2017–2019 роках) Дмитра Овсяннікова.

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Як переказує The Insider публікацію із друкованої версії видання The Times, Овсяннікова затримали у його лондонському будинку. Він постане перед судом 20 лютого. Колишнього гауляйтера обвинувачують у відкритті рахунку в лондонському банку, внесенні туди чотирьох платежів на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів і зберіганні 77,5 тисяч фунтів готівкою, отриманих злочинним шляхом.

Насправді, рівно рік тому Овсянніков був виключений із санкційного списку ЄС. (Суд мотивував це тим, що він більше не обіймає посад, за роботу на яких і потрапив під санкції). Натомість Велика Британія (яка не є членом ЄС) ввела проти нього власні санкції 2020 року і їх не зняла. Ось він попався. Дивне незнання елементарних речей для колишнього заступника міністра промисловості та торгівлі РФ, яким Овсянніков був після свого севастопольського «губернаторства».

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Але «кейс Овсяннікова» цікавий й тим, що його фігурант (який, звісно, свого часу волав про «завжди з Росією») знайшовся серед «клятих англосаксів», а не у «російському Криму», не у рідних сибірських просторах і навіть не в Москві. Він поїхав жити у Лондон і тримав свої гроші не у «Сбербанку», а в Halifax Bank of Scotland.

І таких випадків (навіть не серед мільярдерів з російського списку Forbes) вистачає. Дивує інше. Наприклад, Соловйов демонстративно не засвідчив свою «любов до Росії» продажем маєтку на Сардинії, а Караганов – власної квартири у Венеції. Це б не словом, а ділом довело їх «ненависть до деградуючої Європи». А виручені кошти ефектним пропагандистським «жестом доброї волі» вони могли б направити на допомогу окупаційній армії, закликати наслідувати свій приклад. Але не продали, не передали й не закликали. І в цьому вся правда «любителів Росії».