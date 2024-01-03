Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Британія бореться зі спалахом небезпечного захворювання – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британія бореться зі спалахом небезпечного захворювання – The Guardian
Лікарі повідомляють про жахливий сплеск корости по всій Британії
фото: Global Look Press

Серйозне занепокоєння викликає поширення корости у будинках для людей похилого віку та гуртожитках

У Великій Британії у зв'язку з дефіцитом відповідних ліків стався сплеск захворюваності на коросту, пише газета The Guardian. 

Дерматологи, які поговорили з Guardian, заявили: ситуація стала «абсолютним кошмаром». Серйозне занепокоєння викликає поширення корости у будинках для людей похилого віку, гуртожитках університетів та інших комунальних установах. Це значно ускладнює лікування. Якщо хоч одну людину не вилікують повністю, всі можуть бути повторно інфіковані, йдеться у статті.

Короста – це дуже заразне захворювання, викликане кліщами, яке викликає свербіж. Він поширюється при тісному контакті зі шкірою, заразитися ним може будь-хто, і хворого слід негайно лікувати, щоб зупинити поширення корости.

Зокрема, на півночі королівства було зафіксовано вдвічі більше хворих на коросту, ніж зазвичай. Нестача ліків, у свою чергу, є наслідком порушення логістичних ланцюжків через війну в Україні, йдеться у матеріалі. Експерти зазначають, що поширення хвороби відбувається на тлі дефіциту лікування та становить серйозну загрозу здоров’ю населення країни.

Британія бореться зі спалахом небезпечного захворювання – The Guardian фото 1

Президент Британської асоціації дерматологів, професор Мабс Чоудхурі сказав: «Нестача засобів лікування корости – це те, що терміново потребує більше уваги. Короста поширюється легко, і якщо людей не лікувати, вона продовжуватиме поширюватися. На жаль, наслідки нестачі лікування уже відомі. Відстеження випадків корости дуже обмежене, і люди часто соромляться про це говорити».

«Основне занепокоєння викликає короста, яка поширюється в будинках для людей похилого віку, в університетських гуртожитках та інших комунальних приміщеннях. Це значно ускладнює лікування. Якщо навіть одну людину не вилікувати повністю, всі можуть заразитися повторно. Враховуючи проблеми соціальної допомоги та дефіцит лікування, органи охорони здоров’я повинні приділяти максимальну увагу цьому захворюванню у закладах охорони здоров’я», – додав він.

Раніше у Великій Британії виявлено новий штам свинячого грипу у людини. Йдеться про штам грипу A (H1N2)v, який схожий із вірусами, що поширюються серед свиней у країні. Про це повідомило Агентство з охорони здоров'я Великої Британії.

Зазначається, що людина, яка перехворіла на цей штам грипу, мала легкі симптоми та повністю одужала. Такий випадок було виявлено під час стандартного епідеміологічного нагляду за грипом, проте наразі джерело інфекції є невідомим. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), віруси грипу типу А можуть бути у багатьох видів тварин, проте вони можуть створити глобальні пандемії.

Читайте також: МОЗ назвав небезпечну процедуру, від якої можуть бути проблеми зі здоров’ям
Теги: здоров'я Велика Британія населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кораблі класу Sandown знаходяться на озброєнні ВМС Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапуру
Британія передасть Україні два військові кораблі
11 грудня, 2023, 07:52
Саліков висловив бажання передати свідчення про військову агресію Росії проти України до Міжнародного кримінального суду
Ексофіцер ГРУ дасть свідчення в МКС про воєнні злочини Росії в Україні
18 грудня, 2023, 23:10
Державний секретар США Ентоні Блінкен
США вважають, що Ізраїлю варто змінити характер операції проти ХАМАС
22 грудня, 2023, 06:30
Оцінка психічного здоров’я хлопця показала, що він має намір повернутися до кіберзлочинності
У Великій Британії судили 18-річного хакера, який злив у мережу GTA 6: як його покарали
22 грудня, 2023, 11:29
Кава може бути не лише смачною, а й корисною
Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я
31 грудня, 2023, 08:30
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ відбили найбільше атак
8 грудня, 2023, 19:13
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів,
ЗСУ відбили майже 40 атак ворога на Авдіївському напрямку
12 грудня, 2023, 19:20
У столиці відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів та елементів захисту блокпосту
Київ встановлює блокпости та посилює перевірку документів у громадян
26 грудня, 2023, 11:12
У Дарницькому районі столиці утворилася вирва внаслідок ракетної атаки РФ (фото)
У Дарницькому районі столиці утворилася вирва внаслідок ракетної атаки РФ (фото)
Вчора, 09:42

Здоров'я

Британія бореться зі спалахом небезпечного захворювання – The Guardian
Британія бореться зі спалахом небезпечного захворювання – The Guardian
Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я
Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я
Україна вперше лікуватиме безпліддя за державні кошти
Україна вперше лікуватиме безпліддя за державні кошти
ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу
ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу
Найбільша приватна медична мережа поновлює безоплатну хірургію для поранених
Найбільша приватна медична мережа поновлює безоплатну хірургію для поранених
МОЗ заявив про перевищення епідпорогу в одній із областей
МОЗ заявив про перевищення епідпорогу в одній із областей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»
21K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
11K
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
7145
«Вечірній квартал» зробив заяву щодо номера про переселенку зі Скадовська, який обурив українців
6966
Справа «Золотого мандарина». Чому екснардеп Логвинський у міжнародному розшуку

Новини

Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Сьогодні, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Сьогодні, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
Сьогодні, 06:25
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua