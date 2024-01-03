Британія бореться зі спалахом небезпечного захворювання – The Guardian

Серйозне занепокоєння викликає поширення корости у будинках для людей похилого віку та гуртожитках

У Великій Британії у зв'язку з дефіцитом відповідних ліків стався сплеск захворюваності на коросту, пише газета The Guardian.

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Дерматологи, які поговорили з Guardian, заявили: ситуація стала «абсолютним кошмаром». Серйозне занепокоєння викликає поширення корости у будинках для людей похилого віку, гуртожитках університетів та інших комунальних установах. Це значно ускладнює лікування. Якщо хоч одну людину не вилікують повністю, всі можуть бути повторно інфіковані, йдеться у статті.

Короста – це дуже заразне захворювання, викликане кліщами, яке викликає свербіж. Він поширюється при тісному контакті зі шкірою, заразитися ним може будь-хто, і хворого слід негайно лікувати, щоб зупинити поширення корости.

Зокрема, на півночі королівства було зафіксовано вдвічі більше хворих на коросту, ніж зазвичай. Нестача ліків, у свою чергу, є наслідком порушення логістичних ланцюжків через війну в Україні, йдеться у матеріалі. Експерти зазначають, що поширення хвороби відбувається на тлі дефіциту лікування та становить серйозну загрозу здоров’ю населення країни.

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Президент Британської асоціації дерматологів, професор Мабс Чоудхурі сказав: «Нестача засобів лікування корости – це те, що терміново потребує більше уваги. Короста поширюється легко, і якщо людей не лікувати, вона продовжуватиме поширюватися. На жаль, наслідки нестачі лікування уже відомі. Відстеження випадків корости дуже обмежене, і люди часто соромляться про це говорити».

«Основне занепокоєння викликає короста, яка поширюється в будинках для людей похилого віку, в університетських гуртожитках та інших комунальних приміщеннях. Це значно ускладнює лікування. Якщо навіть одну людину не вилікувати повністю, всі можуть заразитися повторно. Враховуючи проблеми соціальної допомоги та дефіцит лікування, органи охорони здоров’я повинні приділяти максимальну увагу цьому захворюванню у закладах охорони здоров’я», – додав він.

Раніше у Великій Британії виявлено новий штам свинячого грипу у людини. Йдеться про штам грипу A (H1N2)v, який схожий із вірусами, що поширюються серед свиней у країні. Про це повідомило Агентство з охорони здоров'я Великої Британії.

Зазначається, що людина, яка перехворіла на цей штам грипу, мала легкі симптоми та повністю одужала. Такий випадок було виявлено під час стандартного епідеміологічного нагляду за грипом, проте наразі джерело інфекції є невідомим. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), віруси грипу типу А можуть бути у багатьох видів тварин, проте вони можуть створити глобальні пандемії.