Росіяни зізналися на всю країну, що використовують донеччан як живий щит

Тим, що ЗСУ нібито обстрілюють Донбас, росіяни виправдовують вторгнення в Україну

Мешканці тимчасово окупованого міста страждають через росіян, які ховаються за їхніми спинами

Російський військовий експерт Олександр Артамонов прямо в ефірі «Першого каналу» зізнався, що армія РФ в окупованому Донецьку прикривається мирними жителями і встановлює артилерію в житлових кварталах

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Артамонов на всю Росію прямо заявив, що жителі Куйбишевського та Київського районів Донецька просять російську армію не стріляти з міста і не використовувати їх як живий щит. Таким чином експерт спростував брехню росіян про те, що ЗСУ нібито навмисно обстрілюють мирних жителів Донбасу.

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Заява російського військового експерта свідчить про те, що мешканці тимчасово окупованого Донецьку страждають через російських військових, які за ними ховаються та стріляють через їхні спини.

«Не знаю, як це пропустили до ефіру. Але це прямо свідчення для Гааги», – прокоментував заяву росіянина журналіст Денис Казанський.

До слова, основний фейк російської пропаганди, на якому ґрунтується велика кількість маніпуляцій і навіть виправдання війни в Україні, це начебто обстріли Збройними силами України території Донбасу. Саме через це росіяни нібито й прийшли «рятувати» народ. Особливо активно «обстріли Донбасу» почали транслювати в медіа наприкінці листопада.

Нагадаємо, через 10 хвилин після початку Нового року у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи. Місцеві пабліки повідомили про влучання в центрі міста, зокрема, пошкоджень зазнав готель Donbas Palace. В обстрілі росіяни звинуватили українські війська, заявивши, що ЗСУ випустили 15 ракет із РСЗВ по Донецьку.