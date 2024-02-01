ЗМІ повідомили, коли Єврокомісія почне обговорення 13-го пакету санкцій проти РФ

Очікується, що новий пакет обмежувальних заходів зосередиться на закритті більшої кількості лазівок для обходу раніше введених санкцій

У суботу, 3 лютого Єврокомісія розпочне обговорення з країнами-членами Євросоюзу деталей 13-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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Очікується, що новий пакет обмежувальних заходів зосередиться на закритті більшої кількості лазівок для обходу раніше введених санкцій, особливо для товарів і технологій, які можна використовувати на полі бою.

Одне із джерел агентства додало, що також можливі нові секторальні заходи, такі як обмеження на імпорт.

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Як повідомлялося, до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Згодом комітет Сенату США схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні.

До слова, можлива конфіскація активів РФ неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах.

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