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ЗМІ повідомили, коли Єврокомісія почне обговорення 13-го пакету санкцій проти РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ повідомили, коли Єврокомісія почне обговорення 13-го пакету санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Очікується, що новий пакет обмежувальних заходів зосередиться на закритті більшої кількості лазівок для обходу раніше введених санкцій

У суботу, 3 лютого Єврокомісія розпочне обговорення з країнами-членами Євросоюзу деталей 13-го пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що новий пакет обмежувальних заходів зосередиться на закритті більшої кількості лазівок для обходу раніше введених санкцій, особливо для товарів і технологій, які можна використовувати на полі бою.

Одне із джерел агентства додало, що також можливі нові секторальні заходи, такі як обмеження на імпорт.

Як повідомлялося, до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Згодом комітет Сенату США схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні.

До слова, можлива конфіскація активів РФ неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах.

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Теги: росія Адміністрація Президента Єврокомісія санкції гроші Україна

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