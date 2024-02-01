Російські банки збільшили прибутки торік у 16 разів, попри санкції – FT

Російські банки повідомили про рекордні прибутки торік, які були зумовлені підвищеним попитом на іпотечні кредити, субсидовані державою

Міжнародний валютний фонд заявив, що прогнозує зростання російської економіки на 2,6% цього року

Попри жорсткі міжнародні санкції, спрямовані на ізоляцію російської фінансової системи як покарання за повномасштабне вторгнення в Україну, у 2023 році російські банки заробили 3,3 трлн рублів ($37 млрд), що приблизно в 16 разів більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє Financial Times.

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Російські банки повідомили про рекордні прибутки торік, які були зумовлені підвищеним попитом на іпотечні кредити, субсидовані державою, а також бумом фінансування для придбання активів, які продають західні компанії, що залишають країну.

За словами директора департаменту банківського регулювання Центрального банку РФ Олександра Данилова, цей показник став «певною мірою несподіванкою». У березні прогнозували, що прибуток буде скромнішим і лише «перевищить 1 трлн рублів ($11 млрд)».

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Як зазначає видання, рекордні прибутки є ще однією ознакою відносної стійкості російської економіки, попри зусилля США та Європи завдати їй шкоди за допомогою торговельних обмежень та інших каральних заходів. Громадяни Росії поспішали брати іпотечні кредити або через побоювання, що програма не буде продовжена після літа, або для того, щоб швидко інвестувати знецінені рублі в нерухомість.

«Банківський сектор виглядає стабільним, і я не бачу жодних тривожних сигналів на цей час», – зазначила Олександра Прокопенко, науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia, яка раніше працювала в Центральному банку Росії.

У вівторок МВФ заявив, що тепер прогнозує зростання російської економіки на 2,6% цього року, що вдвічі швидше, ніж очікувалося в жовтні.

Нагадаємо, найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus з 22 січня припинив акредитацію своїх відділень у Москві та Санкт-Петербурзі.

До слова, Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.