Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російські банки збільшили прибутки торік у 16 разів, попри санкції – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські банки збільшили прибутки торік у 16 разів, попри санкції – FT
Російські банки повідомили про рекордні прибутки торік, які були зумовлені підвищеним попитом на іпотечні кредити, субсидовані державою
фото з відкритих джерел

Міжнародний валютний фонд заявив, що прогнозує зростання російської економіки на 2,6% цього року

Попри жорсткі міжнародні санкції, спрямовані на ізоляцію російської фінансової системи як покарання за повномасштабне вторгнення в Україну, у 2023 році російські банки заробили 3,3 трлн рублів ($37 млрд), що приблизно в 16 разів більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє Financial Times.

Російські банки повідомили про рекордні прибутки торік, які були зумовлені підвищеним попитом на іпотечні кредити, субсидовані державою, а також бумом фінансування для придбання активів, які продають західні компанії, що залишають країну.

За словами директора департаменту банківського регулювання Центрального банку РФ Олександра Данилова, цей показник став «певною мірою несподіванкою». У березні прогнозували, що прибуток буде скромнішим і лише «перевищить 1 трлн рублів ($11 млрд)».

Як зазначає видання, рекордні прибутки є ще однією ознакою відносної стійкості російської економіки, попри зусилля США та Європи завдати їй шкоди за допомогою торговельних обмежень та інших каральних заходів. Громадяни Росії поспішали брати іпотечні кредити або через побоювання, що програма не буде продовжена після літа, або для того, щоб швидко інвестувати знецінені рублі в нерухомість.

«Банківський сектор виглядає стабільним, і я не бачу жодних тривожних сигналів на цей час», – зазначила Олександра Прокопенко, науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia, яка раніше працювала в Центральному банку Росії.

У вівторок МВФ заявив, що тепер прогнозує зростання російської економіки на 2,6% цього року, що вдвічі швидше, ніж очікувалося в жовтні.

Нагадаємо, найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus з 22 січня припинив акредитацію своїх відділень у Москві та Санкт-Петербурзі.

До слова, Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

Читайте також: Що не так з антиросійськими санкціями?
Теги: банк росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Враховуючи характер війни, обидві сторони намагалися встановити панування в технологіях безпілотників
Українські безпілотники зірвали російський наступ – Forbes
28 сiчня, 17:47
У Ростові обвалився аварійний будинок, який росіяни не ремонтували роками
У Ростові без допомоги ЗСУ розвалився житловий будинок (фото, відео)
28 сiчня, 09:21
Росія готується до можливого протистояння з НАТО
Чи може Росія напасти на НАТО? Розвідка прокоментувала
23 сiчня, 20:32
Відсоток людей, готових добровільно ризикувати життям – за гроші, з патріотичних міркувань чи просто в силу авантюризму – в усіх суспільствах критично малий
Чи можна змотивувати велику кількість людей воювати за гроші
15 сiчня, 20:54
Російський олігарх Олег Дерипаска
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
14 сiчня, 21:45
Влада РФ навмисне вимикає опалення своїм в'язням
У колоніях РФ відключають опалення: Bild розкрив задум Кремя
13 сiчня, 21:51
У Росії згорів штаб мотострілецького полку разом із документами (відео)
У Росії згорів штаб мотострілецького полку разом із документами (відео)
11 сiчня, 12:40
З початку повномасштабного вторгнення Байдену вдалось створити коаліцію на підтримку України та запровадити санкції проти РФ
Політичний параліч на початку 2024-го. Що відбувається в США
4 сiчня, 14:00
Кремль рапортує про знищення «військових складів» та «натовських баз», ми ж бачимо зруйновані житлові будинки і школи
Кремль підняв усі носії «кинджалів». Чого чекати далі? інтерв’ю
4 сiчня, 09:45

Економіка

Тайвань передав Росії високотехнологічне обладнання для виробництва дронів – WP
Тайвань передав Росії високотехнологічне обладнання для виробництва дронів – WP
Російські банки збільшили прибутки торік у 16 разів, попри санкції – FT
Російські банки збільшили прибутки торік у 16 разів, попри санкції – FT
Страйки фермерів залишили французів без улюблених продуктів
Страйки фермерів залишили французів без улюблених продуктів
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину
Турецькі банки закривають рахунки російських компаній
Турецькі банки закривають рахунки російських компаній
Японія виділила Україні $390 млн допомоги
Японія виділила Україні $390 млн допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
38K
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
13K
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
12K
Патріарх Кирило нагородив митрополита Московської церкви в Україні
8513
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
6031
Учасників російського гурту «Бі-2» депортовано до Ізраїлю

Новини

Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Сьогодні, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 06:11

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua