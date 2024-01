У Лісабоні вандали розмалювали фарбою пам’ятник Шевченка (фото)

Вандали розмалювали погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні літерами Z

У столиці Португалії вандали залишили російську символіку на памʼятнику Тарасу Шевченку, родина українців з провінції Алгарве вже відмила фарбу. Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у Facebook.

Напередодні Нового року невідомі вандали розмалювали погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні літерами Z, що є російською символікою на війні Росії в Україні.

«Так виглядає, що рашисти вирішили завдати масштабного удару по наших історичних і духовних цінностях», – підписав знімки Садоха.

На фото видно, що вандали розмалювали червоною фарбою памʼятник українському письменнику й художнику, а також табличку, присвячену калині.

Напередодні Нового року невідомі вандали розмалювали погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні літерами Z фото: Facebook/Pavlo Sadokha

Родина українців з провінції Алгарве вже відчистила памʼятки.

Родина українців з провінції Алгарве вже відчистила памʼятки від символіки російської агресії фото: Facebook/Lizaa Yarovaa

«Зробили, що могли. Поїхали й відмили все, що скоїли недалекі люди», – зазначила Єлизавета Ярова.

Нагадаємо, у Києві проти фотовиставки The War Is Not Over Yet («Війна ще не закінчилася») невідомі вчинили акт вандалізму з поширенням тез російської пропаганди, запереченням агресії Росії проти України та зневажливого ставлення до українських журналістів.

Раніше невідомі осквернили могилу лідера українських націоналістів Степана Бандери, який похований у німецькому місті Мюнхен.