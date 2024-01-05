Британія відреагувала на використання армією РФ в Україні ракет із Північної Кореї

Проти Північної Кореї можуть бути запроваджені нові санкції через передачу ракет Росії

Британія засудила використання армією РФ балістичного озброєння, отриманого з Північної Кореї під час нещодавніх ударів територією України. Про це повідомляє Reuters.

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«Британія рішуче засуджує рішення Росії використовувати балістичні ракети, отримані з Північної Кореї, у недавніх атаках на Україну. Ми закликаємо Північну Корею припинити постачання зброї до Росії», – заявив представник міністерства закордонних справ Британії.

Представник міністерства закордонних справ Британії зазначив, що можуть бути запроваджені нові санкції проти Північної Кореї через передачу ракет Росії.

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«Британія продовжить працювати зі своїми партнерами, щоб гарантувати, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 січня члени Ради Безпеки ООН зберуться для обговорення постачання КНДР Росії балістичних ракет, які використовуються у війні проти України.

Нагадаємо, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

США готують додаткові санкції проти осіб, які причетні до до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.