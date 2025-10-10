Головна Світ Політика
Викрадення українських дітей РФ. Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Викрадення українських дітей РФ. Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист
Меланія Трамп, вона мала відкритий канал комунікації з Путіним
Меланія Трамп додала, що РФ «продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації» з депортованими дітьми

Сьогодні, 10 жовтня, Меланія Трамп заявила, що російський диктатор Путін відповів на її лист про викрадених РФ українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ першої леді США у Білому домі.

Меланія Трамп розповіла, що отримала письмову відповідь від Путіна на свій лист, у якій він висловив готовність вести з нею прямий діалог. У зверненні він також порушив тему українських дітей, які перебувають у Росії. За словами Меланії Трамп, після цього між ними був налагоджений відкритий канал комунікації щодо питань, пов’язаних із добробутом цих дітей.

«Мій представник напряму працював з командою Путіна, щоб забезпечити возз'єднання дітей з родинами між Росією та Україною. Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин… Троє з них були розлучені з родинами і переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії», – сказала дружина президента США.

Меланія Трамп додала, що РФ «продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації» з депортованими дітьми.

Раніше перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним.

Згодом Fox News опублікував листа, який Меланія Трамп передала Володимиру Путіну через президента США під час їхньої зустрічі на Алясці

Теги: діти путін Меланія Трамп

