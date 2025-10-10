Викрадення українських дітей РФ. Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист

Меланія Трамп додала, що РФ «продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації» з депортованими дітьми

Сьогодні, 10 жовтня, Меланія Трамп заявила, що російський диктатор Путін відповів на її лист про викрадених РФ українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ першої леді США у Білому домі.

Меланія Трамп розповіла, що отримала письмову відповідь від Путіна на свій лист, у якій він висловив готовність вести з нею прямий діалог. У зверненні він також порушив тему українських дітей, які перебувають у Росії. За словами Меланії Трамп, після цього між ними був налагоджений відкритий канал комунікації щодо питань, пов’язаних із добробутом цих дітей.

«Мій представник напряму працював з командою Путіна, щоб забезпечити возз'єднання дітей з родинами між Росією та Україною. Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин… Троє з них були розлучені з родинами і переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії», – сказала дружина президента США.

Меланія Трамп додала, що РФ «продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації» з депортованими дітьми.

Раніше перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним.

Згодом Fox News опублікував листа, який Меланія Трамп передала Володимиру Путіну через президента США під час їхньої зустрічі на Алясці