Трамп розкрив втрати РФ на війні та заявив, що Україна вразила світ своєю стійкістю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що Путін «не хоче завершувати війну», хоча бойові дії завдали серйозної шкоди російській економіці

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Україні, втрати РФ та можливі постачання Києву ракет Tomahawk. Крім того, політик висловив розчарування Путіним, проте зазначив, що їхні особисті стосунки залишаються «скоріше за все, хорошими», передає «Главком».

За словами Трампа, Путін мав би завершити війну проти України ще за тиждень, однак вона триває вже майже чотири роки. Американський президент оцінив втрати російської армії приблизно у півтора мільйона убитих і поранених, наголосивши, що це – одна з найкривавіших війн після Другої світової.

Він також зауважив, що Путін «не хоче завершувати війну», хоча бойові дії завдали серйозної шкоди російській економіці. Трамп нагадав про «довгі черги за бензином» у РФ і заявив, що економіка країни «починає руйнуватися».

«Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі. Але я не розумію, чому він продовжує цю війну. Вона так погано вплинула на нього. Він вступає вже у четвертий рік війни, яку мав виграти за тиждень. Тепер його економіка падає, а черги за бензином зростають», – сказав Трамп.

Він також заявив, що планує зустріч із президентом Володимиром Зеленським, який, за його словами, «хоче отримати зброю, зокрема ракети Tomahawk». Американський лідер додав, що Україна продемонструвала вражаючу стійкість у боротьбі проти Росії.

«Хто б міг подумати, що Україна зможе чотири роки воювати з Росією практично внічию?» – підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп вже обговорили «певні речі» щодо систем Patriot та ракети Tomahawk. За словами глави держави «є контури рішень, які можуть допомогти». 

«Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа», – каже він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського. Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до США.

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».

Теги: путін Дональд Трамп Tomahawk війна втрати

