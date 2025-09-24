Головна Думки вголос Віктор Андрусів
Велика геополітична поразка Ізраїлю

Уроки ізраїльських помилок для України

Два роки назад я написав, що Ізраїль не зможе виграти цю війну. Визнання палестинської держави Канадою, Австралією, Великою Британією і Францією є великою геополітичною поразкою Ізраїлю. Фактично, Ізраїль втратив підтримку серед важливих країн Заходу, і що гірше – він втратив репутацію. І це буде мати далекі наслідки для можливостей Ізраїлю.

Від початку війни з Хамас в 2023 році Ізраїль допустив дві великі помилки, які коштували йому перемоги в цьому протистоянні. Перша – це поразка в інформаційній війні. Я викладав колись різницю в масштабах інформаційного покриття, яке влаштували палестинці порівняно з ізраїльтянами. З роками підтримка палестинців перетворилась на потужний ідеологічний рух в країнах Заходу. Чимало провідних співаків, акторів, митців приєднались до цього руху, студенти і молодь, стали влаштовувати масові акції проти «геноциду в Газі». Міста Європи всіяні палестинськими прапорами, графіті тощо. Сьогодні в Європі бути на боці палестинців – це бути за правильні цінності. Було тільки питанням часу, коли політики осідлають цей рух визнанням Палестини – і цей час прийшов.

Натомість Ізраїль взагалі забив на інформаційну війну. Ідея швидко знищити Хамас і захопити Газу здавалась більш виграшна, чим щось доводити в інформаційній сфері. Нетаньяху та військові вважали це дурною тратою часу. Але як бачимо по-факту, перемогти в інформаційній сфері виявилось важливішим, чим виграти пару битв на полі бою. Тепер Ізраїль для всього світу асоціюється з геноцидом, що само по-собі викликає шок з огляду на історію. І щоб відбілитись від цього будуть потрібні роки.

Друга помилка – лідер, який втратив зв’язок з реальністю. Кожний лідер, який тривалий час знаходиться у владі втрачає цей зв’язок. В якийсь момент віра у власну обраність, починає підміняти реальний розрахунок і аналіз. Такий лідер починає не терпіти, коли з ним не погоджуються або заперечують, він зачищає своє оточення і врешті – решт залишається оточений бовдурами і підлабузниками. Такий лідер починає вдаватись до емоцій, замість виважених рішень, що і призводить до поразки. Саме це сталось з Нетаньяху.

Ці помилки важливі для нас і нашої ситуації. Особливо перша. Минулого тижня спілкувався з впливовим американським бізнесменом, і він сказав мені, що Україна не присутня в США. Не приїжджають наші співаки, чи відомі люди, ніхто з голлівудських зірок за нас не включається, бо з ними не працюють, немає жодних інформаційних кампаній на підтримку України. Окрім деяких ентузіастів, які вже видохлись щось робити своїми силами. В Європі аналогічно, немає мітингів на підтримку, заходів, нічого подібного що мають палестинці. Хоча наші втрати у війні з росіянами значно більші чим палестинські.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль Україна ХАМАС

