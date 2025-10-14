Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)
«Я б хотів побачити, як ви це зробите»: Читачка по губах проаналізував зустріч Трампа і Макрона в Єгипті
Президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон вступили у приватну словесну суперечку, яка супроводжувалася напруженим рукостисканням впродовж майже 30 секунд. Розмова лідерів відбулася під час фотосесії на саміті в Єгипті, присвяченому припиненню конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Професійна читачка по губах Нікола Хіклінг розкрила деталі обміну репліками, який, ймовірно, переріс у взаємні звинувачення та погрози. Конфлікт відбувся на тлі загострення відносин між лідерами через визнання Францією палестинської державності, що Трамп різко засудив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mirror US.
Як зазначає видання, розмова між Трампом і Макроном була такою:
- Трамп: «Приємно вас бачити, то ви погодилися? Це справді?» (Ймовірно, щодо визнання Палестини).
- Макрон: «Звичайно»
- Трамп: «Гаразд, тепер я хочу знати чому. Ти мене образив. Я вже знаю».
- Макрон: «Я укладаю мир».
За словами Хіклінг, Макрон постукав Трампа по руці, подивився на неї згори вниз і сказав: «Вибачте».
- Макрон: «Давайте вирішимо це за зачиненими дверима».
- Макрон: «Нам доведеться це розглянути – ви побачите, що станеться».
- Трамп: «Я б хотів побачити, як ви це зробите. Зробіть це. Побачимося трохи пізніше».
Трамп, схоже, проігнорував прохання Макрона про деескалацію та ще міцніше стиснув його руку, що Хіклінг назвала «спробою фізично домінувати у взаємодії».
Передісторія конфлікту
Суперечка виникла після того, як Франція, разом із понад 145 країнами світу, підтримала палестинську державність. Раніше Трамп заявляв, що такий крок «шанує ХАМАС» і є неприйнятним після теракту 7 жовтня 2023 року. Макрон, зі свого боку, відповів, що Сполучені Штати, на відміну від Франції, постачають зброю, яка «дозволяє вести війну в Газі», і саме американський президент може зробити найбільше для припинення конфлікту.
Як відомо, президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі.
Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув з Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх для того, аби взяти участь у саміті разом зі світовими лідерами, присвяченому завершенню війни в Газі. Світові лідери обговорювали подальші кроки в рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання ХАМАС за посередництва США, Катару і Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких ХАМАС утримував більш як два роки, і відведення ізраїльських військ з ряду позицій в Газі.
План Трампа передбачає, що ХАМАС буде роззброєний, що Газа буде управлятися тимчасовим перехідним палестинським урядом, що складається з аполітичних технократів – за підтримки Міжнародних стабілізаційних сил, створених під егідою США у співпраці з арабськими та міжнародними партнерами для негайного розгортання в секторі. Якщо ж ХАМАС відмовиться від виконання угоди, її все одно втілять на «вільних від терору територіях», переданих стабілізаційним силам ізраїльською армією.
Попри відсутність остаточних домовленостей, президент США, виступаючи в ізраїльському Кнесеті, висловив упевненість в тому, що війна не поновиться.
