РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська

Окупанти стягують елітні підрозділи й намагаються перерізати шляхи постачання українських військ

Російські війська на краматорському напрямку прагнуть утворити так звані «кліщі» навколо Костянтинівсько-Слов’янської агломерації. Загарбники намагаються перерізати логістичні маршрути ЗСУ, щоб ускладнити оборону Костянтинівки, Слов’янська та Краматорська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного сержанта 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталія П’ясецького у коментарі «Суспільному».

За його словами, російські війська стягують до району Костянтинівки свої елітні підрозділи, зокрема морську піхоту.

Українським захисникам поки не вдалося ліквідувати клин росіян у районі Добропілля, тож окупанти звідти атакують безпілотниками ключові траси Донеччини. Під ворожими ударами – дорога з Краматорська до Дніпра та траса Слов’янськ–Ізюм–Харків.

П’ясецький зазначив, що Костянтинівку регулярно обстрілюють керованими авіабомбами, дронами та артилерією. Водночас військовий експерт Павло Нарожний наголошує: замість лобових атак армія РФ тисне з флангів, що створює серйозні ризики для оборони.

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич підкреслив, що місто фактично опинилося у напівоточенні.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку в Донецькій області російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 вересня, які свідчать про те, що російські війська просувалися в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки.

Як зазначає ISW, є візуальні підтвердження і тому, що росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Фахівці також наводять повідомлення російських джерел про те, що війська РФ захопили Катеринівку та просунулися на північ полями на захід від села, а також на захід від Нелипівки та на південний захід від Клебан-Бика. Варто зазначити, що ISW не може підтвердити ці заяви. Аналітики вважають, що на цій ділянці фронту росіяни ведуть наступ, аби захопити всю Донецьку область, зокрема, її міста-фортеці Краматорськ та Слов′янськ.