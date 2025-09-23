Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська
Орієнтовна карта бойових дій станом на 23 вересня
фото: DeepStateMap

Окупанти стягують елітні підрозділи й намагаються перерізати шляхи постачання українських військ

 

Російські війська на краматорському напрямку прагнуть утворити так звані «кліщі» навколо Костянтинівсько-Слов’янської агломерації. Загарбники намагаються перерізати логістичні маршрути ЗСУ, щоб ускладнити оборону Костянтинівки, Слов’янська та Краматорська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного сержанта 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталія П’ясецького у коментарі «Суспільному».

За його словами, російські війська стягують до району Костянтинівки свої елітні підрозділи, зокрема морську піхоту.

Українським захисникам поки не вдалося ліквідувати клин росіян у районі Добропілля, тож окупанти звідти атакують безпілотниками ключові траси Донеччини. Під ворожими ударами – дорога з Краматорська до Дніпра та траса Слов’янськ–Ізюм–Харків.

П’ясецький зазначив, що Костянтинівку регулярно обстрілюють керованими авіабомбами, дронами та артилерією. Водночас військовий експерт Павло Нарожний наголошує: замість лобових атак армія РФ тисне з флангів, що створює серйозні ризики для оборони.

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич підкреслив, що місто фактично опинилося у напівоточенні.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку в Донецькій області російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 вересня, які свідчать про те, що російські війська просувалися в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки.

Як зазначає ISW, є візуальні підтвердження і тому, що росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Фахівці також наводять повідомлення російських джерел про те, що війська РФ захопили Катеринівку та просунулися на північ полями на захід від села, а також на захід від Нелипівки та на південний захід від Клебан-Бика. Варто зазначити, що ISW не може підтвердити ці заяви. Аналітики вважають, що на цій ділянці фронту росіяни ведуть наступ, аби захопити всю Донецьку область, зокрема, її міста-фортеці Краматорськ та Слов′янськ.

Читайте також:

Теги: росія війна Слов’янськ Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Іноземцев: «Єдине, що загрожує російській економіці, – це сам Путін»
Владислав Іноземцев: Не чекайте, поки економіка Росії помре, підривайте її заводи
31 серпня, 20:35
Війна, яка почалася як «божевільна ідея Путіна», перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
29 серпня, 04:44
Наразі на розгляді судів першої інстанції перебувають ще три справи, включаючи нещодавно поданий позов по «Південкомбанку»
Два суди вже виграно: Україна подала новий позов проти Росії за втрати банків
29 серпня, 14:47
Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE)
На фронті загинула 19-річна студентка та військова «Азова». Згадаймо Дар'ю Лопатіну
6 вересня, 09:00
Келлог: Без китайської підтримки Росія не змогла б це робити (воювати)
Китай може зупинити війну в Україні – Келлог
14 вересня, 02:43
Російська пропаганда поширює черговий фейк з метою дискредитації українських військових
Російські медіа поширюють фейк про дії ЗСУ у Соснівці на Дніпропетровщині
16 вересня, 05:28
Лазарчук здав екстерном іспит у «Азов» – таких людей було всього четверо на курсі
Загинув у бою на Донеччині. Згадаймо молодшого лейтенанта Тараса Лазарчука
14 вересня, 09:00
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
20 вересня, 08:11
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
Вчора, 20:16

Події в Україні

ВАКС арештував нерухомість очільника Держмитслужби
ВАКС арештував нерухомість очільника Держмитслужби
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська
РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців
Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців
На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні
На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua