Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч

glavcom.ua
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

«Главком» зібрав головні події ночі проти 27 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Запоріжжя та Вінничину безпілотниками, є руйнування, пожежі, влучання у критичну інфраструктуру, президент США Дональд Трамп може скасувати на використання американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Удар по Запоріжжю

У ніч на 27 вересня російська терористична армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Зруйновано будівлю магазину, сталася пожежа. У мережі пишуть, що мова йде про супермаркет АТБ.

Як відомо, через атаку у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тис. абонентів. 

Атака на Вінниччину

У ніч на 27 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінничину безпілотниками. Про це повідомляє перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

За інформацією Заболотної, окупанти влучили безпілотниками у критичну інфраструктуру.

«Деталі згодом», – написала Заболотна.

Трамп може погодити надання Україні ракет Tomahawk

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування обмежень на використання американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації. 

Видання, посилаючись на високопоставлених чиновників США та України, зазначає, що Дональд Трамп проінформував президента України Володимира Зеленського про свою готовність зняти заборону на використання наданої американської зброї для атак углиб Росії.

Під час зустрічі Зеленський прямо попросив американського колегу надати більше далекобійних ракет і дозволити їхнє використання по території країни-агресорки. Трамп, хоч і не взяв на себе остаточних зобов'язань, заявив, що не заперечує проти цієї ідеї.

США готують удари по наркоторговцях у Венесуелі

Американські військові розробляють плани операцій із завдання ударів по наркоторговцях на території Венесуели. Ці атаки, імовірно, можуть розпочатися вже за кілька тижнів, хоча остаточне рішення ще не ухвалене президентом США Дональдом Трампом. 

У рамках обговорень йдеться передусім про удари безпілотниками по керівниках і членах наркоугруповань, а також по лабораторіях із виробництва наркотиків.

Остання військова ескалація США в регіоні частково викликана розчаруванням адміністрації Трампа тим, що, на їхню думку, президент Венесуели Ніколас Мадуро робить недостатньо для зупинки наркотрафіку. Венесуела не є великим виробником кокаїну, але є ключовим транзитним пунктом для його переправлення.

Трамп розповів про ефективні переговори щодо Гази

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази. Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що «радий повідомити про дуже натхненні та продуктивні обговорення з близькосхідною спільнотою щодо Гази». За його словами, інтенсивні переговори тривають вже чотири дні й будуть продовжуватися стільки, скільки потрібно для досягнення успішної угоди.

Американський лідер підкреслив, що до обговорень залучені усі країни регіону. Він також зазначив, що ХАМАС «добре обізнаний» із цими переговорами, а Ізраїль поінформований на всіх рівнях, включаючи прем’єр-міністра Нетаньягу.

Теги: Запоріжжя пожежа Дональд Трамп Венесуела Іван Федоров переговори США Вінниччина

