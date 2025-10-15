Зустріч із Трампом може наблизити завершення війни – Зеленський

Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом у пʼятницю, 17 жовтня

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори, які відбудуться 17 жовтня, можуть «наблизити завершення війни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

Президент наголосив, що Україна вже виконала свою «домашню роботу», підготувавши військову та економічну частини порядку денного. «Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни», — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що саме Сполучені Штати мають можливість «глобального впливу». За словами глави держави, Україна робить усе можливе, щоб інші країни світу були на її боці в цій роботі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили «певні речі» щодо систем Patriot та ракет Tomahawk. За словами глави держави «є контури рішень, які можуть допомогти».

«Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство президента Трампа», – каже він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

До слова, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».