У ніч проти понеділка, 17 липня, на Кримському мосту «впала конструкція»

Сподіватимемося, що надії російських окупантів на сухопутний «коридор» не залишаться поза увагою і ЗСУ

Якщо говорити медичними термінами, то кримський міст у стані коми і йому намагаються робити штучне подих.

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Зрозуміло, рух мостом припинено і по обидва його сторони створилися величезні затори.

Водночас російські варвари повідомляють, що припинено і поромне сполучення з окупованим Кримом. Швидше за все, всі 6 поромів будуть використовуватися лише для перевезення військових вантажів.

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При цьому окупаційна влада закликає всіх користуватися альтернативним сухопутним коридором завдовжки 387 км, який проходить через окуповані українські міста Джанкой – Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ – звідси на Таганрог, що знаходиться на території росії.

Сподіватимемося, що надії російських окупантів на сухопутний «коридор» не залишаться поза увагою і ЗСУ.