Кримський міст у стані коми
Сподіватимемося, що надії російських окупантів на сухопутний «коридор» не залишаться поза увагою і ЗСУ
Якщо говорити медичними термінами, то кримський міст у стані коми і йому намагаються робити штучне подих.
Зрозуміло, рух мостом припинено і по обидва його сторони створилися величезні затори.
Водночас російські варвари повідомляють, що припинено і поромне сполучення з окупованим Кримом. Швидше за все, всі 6 поромів будуть використовуватися лише для перевезення військових вантажів.
При цьому окупаційна влада закликає всіх користуватися альтернативним сухопутним коридором завдовжки 387 км, який проходить через окуповані українські міста Джанкой – Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ – звідси на Таганрог, що знаходиться на території росії.
Сподіватимемося, що надії російських окупантів на сухопутний «коридор» не залишаться поза увагою і ЗСУ.
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