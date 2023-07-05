У російському Білгороді прогриміли вибухи (відео)

Губернатор Білгородської області заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО

У російському Білгороді було чути гучні вибухи пізно ввечері, 4 червня. За словами місцевої влади, у місті нібито працювала ППО. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Незабаром після серії гучних вибухів губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО. Також він додав, що оперативні служби зараз уточнюють наслідки вибухів на землі. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фотографії та відео наслідків влучань в Донецьку. На одному з відео можна побачити потужний вибух.

Також 4 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні.

При цьому місцевих мешканців сильно налякали вибухи. У пабліках писали, що їх було чути у різних частинах Севастополя. Деякі жителі писали, що у них тремтіли вікна, а у машин спрацювала сигналізація.

Нещодавно у тимчасово окупованому Севастополі пролунали два потужні вибухи. Як зазначалося, перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, російські загарбники у тимчасово окупованому Криму перетворили територію хімічного заводу «Титан» на військову частину. Крім того, працівників «Титану» масово звільняють, виробництво практично зупинено.