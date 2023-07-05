У російському Білгороді прогриміли вибухи (відео)
Губернатор Білгородської області заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО
У російському Білгороді було чути гучні вибухи пізно ввечері, 4 червня. За словами місцевої влади, у місті нібито працювала ППО. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Незабаром після серії гучних вибухів губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО. Також він додав, що оперативні служби зараз уточнюють наслідки вибухів на землі. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає.
Раніше у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фотографії та відео наслідків влучань в Донецьку. На одному з відео можна побачити потужний вибух.
Також 4 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні.
При цьому місцевих мешканців сильно налякали вибухи. У пабліках писали, що їх було чути у різних частинах Севастополя. Деякі жителі писали, що у них тремтіли вікна, а у машин спрацювала сигналізація.
Нещодавно у тимчасово окупованому Севастополі пролунали два потужні вибухи. Як зазначалося, перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.
До слова, російські загарбники у тимчасово окупованому Криму перетворили територію хімічного заводу «Титан» на військову частину. Крім того, працівників «Титану» масово звільняють, виробництво практично зупинено.
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